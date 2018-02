Nederlandse enclave Wolfsburg geeft voorsprong weg na balverlies Bazoer

De degradatiekraker in de Bundesliga tussen 1. FSV Mainz 05 en VfL Wolfsburg heeft vrijdagavond geen winnaar opgeleverd. Die Wölfe kwamen in de Opel Arena op voorsprong door een doelpunt van Josip Brekalo, maar dat bleek niet genoeg voor de zege: 1-1. Riechedly Bazoer stond met slordig balverlies aan de basis van de gelijkmaker.

Nigel de Jong verscheen op 28 januari tegen Bayer Leverkusen voor het laatst aan de aftrap namens Mainz in de Bundesliga en de voormalig Oranje-international moest tegen Wolfsburg opnieuw genoegen nemen met een reserverol. Zonder De Jong kenden die 05er een horrorstart voor eigen publiek. Brekalo ontsnapte na amper zes minuten voetballen na een voorzet vanaf de linkerflank aan de aandacht van directe tegenstander Gerrit Holtmann, waarna hij van dichtbij de score kon openen namens Wolfsburg.

Jeffrey Bruma, Paul Verhaegh en Riechedly Bazoer konden bij de bezoekers rekenen op een basisplaats en laatstgenoemde speelde op slag van rust een negatieve hoofdrol. Bazoer leed op het middenveld slordig balverlies, waarna de opgestoomde Holtmann werd bereikt aan de linkerkant van het veld. De verdediger had vervolgens een goede voorzet in huis op Yoshinori Muto, die de bal daarna buiten het bereik van doelman Robin Zentner in de verre hoek schoot. In de tweede helft werd er niet meer gescoord, waardoor beide teams genoegen moesten nemen met een punt.