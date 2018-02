NEC en Fortuna spelen Ajax in de kaart; bizar duel in Velsen-Zuid

De topper in de Jupiler League tussen NEC en Fortuna Sittard heeft vrijdagavond geen winnaar opgeleverd. Todd Cantwell bracht Fortuna een kwartier voor tijd op voorsprong in De Goffert, maar dat bleek uiteindelijk niet voldoende voor de zege. Koploper Jong Ajax kan zodoende maandagavond bij een zege op Jong FC Utrecht een gat van vijf punten slaan met NEC. FC Volendam ging tegelijkertijd na een bizarre eerste helft hard onderuit op bezoek bij Telstar.

NEC - Fortuna Sittard 1-1

Beide teams bivakkeren momenteel weliswaar nog in de top van de Jupiler League, maar zowel NEC als Fortuna Sittard heeft het de laatste weken erg lastig. In een matige eerste helft was de thuisploeg de bovenliggende partij, maar echt aan het wankelen werd Fortuna niet gebracht. Het geblesseerd uitvallen van doelman Aykut Özer leidde ertoe dat scheidsrechter Dennis Higler de eerste helft verlengde met negen minuten. In de tweede helft kopte Perr Schuurs over namens de bezoekers, terwijl Ferdi Kadioglu aan de overzijde van grote afstand net naast schoot. Cantwell leek Fortuna vervolgens twaalf minuten voor tijd de zege te bezorgen door na een blunder van doelman Joris Delle te scoren, maar Arnaut Groeneveld zorgde daarna toch weer voor de gelijkmaker. Hij rondde beheerst af na een intelligente pass van Anass Achahbar.

Telstar - FC Volendam 5-2

Het elftal van Mike Snoei had middels doelpunten van Mohamed Hamdaoui (twee) en Shaquill Sno slechts een half uur nodig om Volendam op een onoverbrugbare achterstand te zetten. Met name de 2-0 van Hamdaoui was van grote schoonheid: een vrije trap van riante afstand verdween in de kruising achter doelman Hobie Verhulst. Defensief gestuntel van Kees Kwakman leidde daarna een treffer van Melvin Platje in, voordat Andrija Novakovich nog in de eerste helft de 5-0 op het scorebord kon brengen. Na de onderbreking tapte Volendam uit een ander vaatje, maar verder dan treffers van Enzo Stroo en Gijs Smal kwam de ploeg niet.

SC Cambuur - FC Emmen 1-1

Emmen was na vijf overwinningen op rij met vertrouwen afgereisd naar Leeuwarden, maar de succesformatie van Dick Lukkien beleefde een valse start. Jeroen Veldmate kreeg de bal halverwege de eerste helft in zijn eigen strafschopgebied op de hand, waarna Alvin Daniels vanaf elf meter de score opende namens de thuisploeg. Cambuur had het duel onder controle, maar moest negentien minuten voor tijd toezien hoe Cas Peters de bezoekers toch nog langszij bracht na voorbereidend werk van Anco Jansen.

Go Ahead Eagles - FC Oss 2-1

Go Ahead verloor zijn vier laatste wedstrijden in de Jupiler League en ook Oss kon in de eerste helft profiteren van de sportieve malaise van de Deventenaren. Ragnar Oratmangoen verzorgde na 26 minuten voetballen met een rake kopbal het enige doelpunt in de eerste helft. Het publiek in De Adelaarshorst leek zich zo opnieuw op te kunnen gaan maken voor een forse teleurstelling, maar in de tweede helft wist Go Ahead het tij toch nog te keren. Thijs Dekker verzorgde negentien minuten voor tijd de gelijkmaker op aangeven van Sam Hendriks, waarna Rick Ketting de thuisploeg in de slotfase zelfs nog de volle buit bezorgde met een volley. Oss stond op dat moment al met een man minder op het veld, doordat Rick Stuy van den Herik zijn tweede gele kaart van de avond had ontvangen.

De Graafschap - Helmond Sport 1-0

Vorig weekeinde kwam er met een 5-2 nederlaag op bezoek bij FC Emmen abrupt een einde aan een reeks van drie zeges op rij voor De Graafschap, maar die verliespartij heeft het vertrouwen van de ploeg van Henk de Jong niet aangetast. De Doetinchemmers waren in de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport de bovenliggende partij in de eerste helft en gingen dankzij een doelpunt van Mark Diemers uiteindelijk met een voorsprong rusten halverwege. Daryl van Mieghem miste in de tweede helft nog een strafschop namens De Graafschap, maar die misser werd De Superboeren uiteindelijk niet fataal.

MVV Maastricht - Almere City 3-0

Het venijn zat hem in een matige eerste helft in de staart. Pieter Nys kwam in de laatste minuut voor rust in balbezit op de rand van het strafschopgebied en schonk MVV vervolgens met een harde knal een 1-0 voorsprong. In de tweede helft stelden de Maastrichtenaren de drie punten uiteindelijk definitief veilig. Jonathan Okita tekende na een uur voetballen met een rake kopbal voor de 2-0, waarna een intikker van Atilla Yildirim de eindstand bepaalde.

FC Den Bosch – RKC Waalwijk 0-0

Gescoord werd er niet in Den Bosch, vermakelijk was het duel wel. In totaal deelde scheidsrechter Freek van Herk drie rode kaarten uit in de Brabantse burenruzie. Na een uur spelen moest de thuisploeg met een man minder verder nadat Jordy van der Winden een rode kaart kreeg. Hij liep door op doelman Etienne Vaessen en kon inrukken. Tien minuten voor tijd moest ook RKC met tien man verder. Serginho Greene pakte zijn tweede gele kaart na het wegtrappen van de bal. Niet lang daarna ontstond er een opstootje en kon RKC'er Hans Mulder gaan douchen. Met tien tegen negen kregen beide ploegen een kans om de overwining over de streep te trekken, maar gescoord werd er niet.