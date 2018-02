Voormalig speler Vitesse en NEC dakloos: ‘Soms dronk ik vier flessen wijn’

Joey Brock was in het verleden als profvoetballer actief bij onder meer NEC en FC Den Bosch, maar de geboren Arnhemmer staat tegenwoordig op 29-jarige leeftijd aan de rand van de afgrond. Brock is dakloos en moet zich verplicht laten behandelen voor zijn alcoholverslaving, zo heeft de rechtbank in Arnhem vorige maand bepaald.

De oud-verdediger doorliep de jeugdopleiding van Vitesse en speelde daarna voor NEC, RBC Roosendaal, FC Den Bosch en Helmond Sport. In 2014 verdween hij uit het betaald voetbal, waarna hij een alcoholverslaving opliep en zijn huis verloor. "Op sommige dagen dronk ik vier flessen wijn. Ik had geen woning meer. Sliep soms bij vriendinnetjes, de rest van de tijd op straat. Het was een verschrikkelijk bestaan. Ik was constant dronken en op zoek naar nog meer alcohol", vertelt hij aan het Brabants Dagblad.

In oktober vorig jaar werd Brock in beschonken toestand opgepakt toen hij 's nachts inbrak in een ziekenhuis. Daar zocht hij naar water en soep. Brock is vastberaden van zijn verslaving af te komen. ''Het is mijn laatste kans, anders donder ik definitief de afgrond in. Maar het gaat lukken, dat weet ik zeker. Ik wil mijn familie weer trots maken.''