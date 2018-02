'Dolberg, Huntelaar en De Jong zijn topspitsen, je kan wekelijks aan de bak’

Sparta Rotterdam gaat zaterdagavond op bezoek bij AZ. Bart Vriends, verdediger van de degradatiekandidaat, kijkt uit naar het duel met de Alkmaarders en met name naar de confrontatie met Wout Weghorst. "Ik zal ongetwijfeld wel weer tegen een paar zwaaiende armen aanlopen", zegt de mandekker lachend tegenover RTV Rijnmond.

Vriends en zijn ploeggenoten krijgen de zware taak om AZ en Weghorst van het scoren af te houden. "Ik heb thuis ook tegen hem gespeeld. Hij scoorde wel, maar dat ging goed. We gaan ons wapenen”, aldus Vriends, die het lastig vindt om de beste spits van de Eredivisie aan te wijzen. “De lange kopsterke spitsen zijn voor iedere verdediger lastig, ondanks dat ik er fysiek goed op sta. Dan heb je een wapen minder, omdat zij ook lang en sterk zijn. Dolberg, Huntelaar en Luuk de Jong zijn natuurlijk topspitsen. Dus je kunt wekelijks aan de bak.”

De 26-jarige verdediger vecht dit seizoen tegen degradatie en doet dat sinds kort bij Sparta met Dick Advocaat langs de lijn. Sinds de komst van de voormalig bondscoach van Oranje is er veel veranderd bij de club. "Er is een andere wind gaan waaien”, aldus Vriends. “Het is een heel gedreven trainer die gericht is op het resultaat en op zijn leeftijd nog bloedfanatiek is. Hij stipt het belang van wedstrijden en punten aan. Het is goed voor onze ploeg om dat te beseffen. Daar is hij de juiste man voor."