KNVB gaat in zee met Davids: ‘Bedankt voor de uitnodiging’

Edgar Davids treedt per direct in dienst bij de KNVB. De 44-jarige oud-voetballer gaat als assistent-trainer van bondscoach Peter van der Veen aan de slag bij het Nederlands elftal voor spelers onder twintig jaar, zo meldt Voetbal International vrijdagavond. "Bedankt voor de uitnodiging om deel uit te maken van de trainersstaf", laat Davids zelf weten via Twitter.

De voormalig middenvelder van onder andere Ajax, Juventus en Tottenham Hotspur keert zodoende terug in het trainersvak. Davids zwaaide eerder al tussen 2012 en 2014 de scepter bij het Engelse Barnet. Hij richtte zich daarna op de cursus Coach Betaald Voetbal; het diploma voor die cursus behaalde hij in mei vorig jaar.

@KNVB bedankt voor de uitnodiging om deel uit te maken van de trainersstaf van Ned U20. Heb er zin in!! — edgar davids (@esdavids) 23 februari 2018

"Ik ga op zoek naar een club die bij mij past, die op dezelfde lijn zit als mijn visie als trainer", liet Davids na het behalen van dat diploma weten. De geboren Surinamer heeft er nu dus voor gekozen in te stappen bij Oranje Onder 20. Het gaat in eerste instantie om een periode van twee maanden: na het oefenduel eind april met Tsjechië zal zijn positie geëvalueerd worden.