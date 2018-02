Feyenoord akkoord over krediet van 17,5 miljoen: ‘Een belangrijke stap’

Feyenoord heeft een akkoord bereikt met de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs over een zogenoemd brugkrediet voor de ontwikkeling van het nieuwe stadion. Dat meldt het Algemeen Dagblad vrijdagavond op basis van een schrijven van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Het gaat om een bedrag van 17,5 miljoen euro. Eind juni komt het eerste deel van 8 miljoen euro beschikbaar. De resterende som volgt zodra Feyenoord de plannen voor het nieuwe onderkomen rond heeft.

Feyenoord heeft het geld nodig om de kosten van het uitwerken van de plannen te kunnen bekostigen. De Amerikaans investeringsbank zal later als ‘agent’ een rol gaan spelen bij de financiering van het nieuwe stadion van de Rotterdammers. “In een later stadium mogelijk ook als verstrekker van (een deel van) de constructiefinanciering, al dan niet samen met andere banken.”

Het nieuwe stadion van Feyenoord gaat 365 miljoen euro kosten. Naar verwachting wordt het het nog te bouwen onderkomen in 2023 geopend. “Goldman Sachs is een goede keuze. Feyenoord kiest daarmee voor een partij met grote ervaring”, laat wethouder Adriaan Visser weten. “Het is een belangrijke stap in de richting van de financiering van het project." Feyenoord verwacht dat de bouw in 2020 van start gaat.