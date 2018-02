Eiting: ‘Het is weer een heel belangrijk seizoen in mijn carrière’

Carel Eiting maakte vorige week zondag grote indruk tijdens zijn invalbeurt tegen PEC Zwolle (0-1 winst). De talentvolle middenvelder verving in de rust Lasse Schöne en kreeg na afloop veel complimenten. Eiting is blij met alle lovende woorden, maar beseft dat hij er nog lang niet is. De twintigjarige Ajacied wil niet te lang blijven hangen bij het duel in Zwolle en kijkt alweer vooruit.

Het talent uit de eigen jeugdopleiding kreeg na zijn invalbeurt veel positieve reacties. “Het was een hele mooie ervaring. Het is fantastisch dat ik op zo'n manier deel uit kan maken van het team”, aldus Eiting in gesprek met Ajax TV. “Het is hartstikke leuk, maar ik krijg zelf niet heel veel mee. Ik beoordeel mezelf op de wedstrijd, dan probeer ik het weer snel af te sluiten en door te gaan.”

Eiting zegt er klaar voor te zijn wanneer trainer Erik ten Hag een beroep op hem doet. “Iedereen hoopt natuurlijk dat Lasse fit is. We hebben iedereen nu hard nodig, dus ik wacht rustig af”, klinkt het uit de mond van Eiting, die erkent dat hij nog veel stappen moet maken wanneer hij uit wil groeien tot vaste basisspeler in de hoofdmacht. “Ik ben net twintig, maar het is weer een heel belangrijk seizoen in mijn carrière. Dit seizoen wil ik proberen zoveel mogelijk minuten mee te pakken in Ajax 1.”

Waar Ajax zondag thuis ADO Den Haag ontvangt, kijkt Eiting met een schuin oog naar het duel tussen Feyenoord en PSV in De Kuip. “Ik denk dat iedereen het wel gaat kijken en benieuwd is naar wat er gaat gebeuren, maar we zijn nu natuurlijk nog bezig met ADO. Ik hoop dat Feyenoord wint.”