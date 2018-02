Ramselaar: ‘Ik denk niet dat Feyenoord minder gemotiveerd zal zijn’

Feyenoord neemt het zondag in de eigen Kuip op tegen PSV en drie dagen later staat de bekerwedstrijd tegen Willem II op het programma. Dat toernooi is voor Feyenoord momenteel misschien wel belangrijker dan de competitie, maar Bart Ramselaar verwacht ‘gewoon’ een gemotiveerd Feyenoord zondag. Bekijk het interview hieronder.