Geel lintje kan Josep Guardiola op schorsing komen te staan

Josep Guardiola is aangeklaagd voor het uitdragen van een politieke boodschap. Dat maakt de FA vrijdag bekend. De trainer van Manchester City draagt de afgelopen maanden regelmatig een geel lintje, als steunbetuiging aan de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging. Volgens de FA is een dergelijke uiting in strijd met de regels van de voetbalbond. Guardiola heeft tot maandag 5 maart 18.00 uur om te reageren op de aanklacht.

Sinds december 2017 draagt Guardiola het lint. De FA heeft hem daar al tweemaal formeel voor gewaarschuwd. Het lint heeft wereldwijd verschillende betekenissen; in de Catalaanse context werd het aanvankelijk gezien als een blijk van steun aan Jordi Cuixart en Jordi Sànchez, twee leiders van de onafhankelijkheidsbeweging die in gevangenschap verkeren vanwege hun rol tijdens het referendum in oktober. Inmiddels wordt het lint ook beschouwd als steunbetuiging aan de Catalaanse ex-president Carles Puigdemont en ministers die waren opgesloten dan wel gevlucht.

Zelf werd Guardiola begin december gevraagd naar zijn keuze om het lint te dragen. "Ik doe het omdat twee personen in Spanje die ergens voor staan, zijn opgesloten. Dat is oneerlijk. Je moet heel sterk zijn om het uit te houden in de gevangenis en zij zijn er nog steeds. Totdat ze op vrije voeten zijn, zullen ze altijd met mij zijn. Ik kan wel geschorst worden, maar anderen zitten in de gevangenis. Als de UEFA, de Premier League of de FIFA me wil schorsen, is dat prima. Dan word ik geschorst."

In de regels van de wereldwijde spelregelcommissie IFAB wordt duidelijk gemaakt dat er 'geen politieke, religieuze of persoonlijke slogans, statements of beelden' op kleding van spelers mag staan. Over trainers wordt in de regelgeving evenwel niets gezegd. De regel zorgde in het Verenigd Koninkrijk voor veel discussie toen de vier Britse voetbalbonden een boete kregen voor het dragen van speciale rouwbanden tijdens WK-kwalificatiewedstrijden om oorlogsslachtoffers te herdenken.