Koeman bezoekt training Feyenoord: ‘Ik weet niet of hij voor mij kwam’

Ronald Koeman was vrijdag aanwezig bij de training van Feyenoord. De bondscoach sprak na afloop nog wat langer met Giovanni van Bronckhorst en mogelijk heeft hij het met Gio ook gehad over Robin van Persie. De recordtopscorer van Oranje lijkt stilaan weer in vorm te geraken.

De 34-jarige Van Persie, 102-voudig international, kwam in augustus 2017 in de met 4-0 verloren WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk voor het laatst in actie voor zijn land. “Vanuit mijn ooghoeken zag ik hem staan”, zo wordt Van Persie geciteerd door De Telegraaf.

“Of ik nog opensta voor het Nederlands elftal? Daar sta je altijd voor open. Maar ik ben natuurlijk geen twintig meer. Ik heb vaker gezegd dat je nooit de deur kunt dichtdoen voor Oranje, maar het is niet iets waar ik me op focus. Ik ben naar Feyenoord gekomen om aan deze club een bijdrage te leveren, steeds meer minuten te maken, te genieten en verder laat ik de dingen op me afkomen.”

Volgens De Telegraaf staat Van Persie ‘wel degelijk op het lijstje’ van Koeman. “Maar geloof me, ik weet niet of hij wel voor mij kwam bij de training”, reageert de linkspoot. "Hij is de nieuwe bondscoach en kwam in elk geval even kijken. Dat is leuk. Misschien spreek ik hem binnenkort ook nog…” Van Persie staat dit seizoen op twee doelpunten in acht wedstrijden voor Feyenoord.