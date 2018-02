Mourinho doet het gemiddeld slechter dan Van Gaal en Ferguson

De meest uit het oog springende duel in de 28e speelronde van de Premier League is dat tussen Manchester United en Chelsea. The Red Devils hebben wat goed te maken na de nederlagen tegen Tottenham Hotspur en Newcastle United en nummer vier Chelsea wil niet nóg verder achterop raken. Opta blikt vooruit op de wedstrijd op Old Trafford, zondagmiddag vanaf 15.05 uur.

0 Manchester United won slechts een van de laatste veertien wedstrijden tegen Chelsea, over alle competities gezien. Vorig seizoen werd het op Old Trafford 2-0.

0 Chelsea kan voor de vierde keer in de geschiedenis twee Premier League-wedstrijden in één seizoen van Manchester United winnen. Het zou de eerste keer zijn dat dat lukt sinds het seizoen 2009/10 onder Carlo Ancelotti.

0 Enkel Liverpool heeft vaker dan Chelsea in één seizoen twee keer in de Premier League gewonnen van Manchester United: viermaal.

0 Manchester United heeft tegen Chelsea meer Premier League-wedstrijden verloren (18) en meer Premier League-doelpunten geïncasseerd (67) dan tegen welke tegenstander dan ook in de huidige Premier League.

0 Antonio Conte heeft drie van zijn vier ontmoetingen met José Mourinho als manager van Chelsea gewonnen: twee zeges in de Premier League en eentje in de FA Cup.

0 Manchester United maakte dit seizoen slechts één keer meer dan één doelpunten in een Premier League-wedstrijden tegen de ‘big six’.

0 Mourinho verloor slechts twee van de 32 Premier League-wedstrijden op Old Trafford waarin hij de manager van Manchester United was. Beide keren werd er verloren van Manchester City.

0 Het gemiddelde aantal punten dat Mourinho op Old Trafford pakt (2.06) is slechter dan dat van zijn voorgangers Louis van Gaal (2.24) en Sir Alex Ferguson (2.42).

0 De laatste drie doelpogingen van Eden Hazard in de Premier League leverden evenzoveel doelpunten op. Voor deze periode had de Belg voor drie doelpunten 31 pogingen nodig.

0 In de zes Premier League-wedstrijden die Romelu Lukaku dit seizoen tegen de ‘big six’ speelde, scoorde hij niet. Hij schoot in die duels bovendien maar vier keer op doel.

0 Tegen West Bromwich Albion speelde Chelsea dit Premier League-seizoen voor de negende keer zonder Brit in de basis. Geen enkel ander team haalde dit seizoen dat aantal. Vóór dit seizoen speelde Chelsea in slechts 3 van de 962 Premier League-wedstrijden zonder Brit in het elftal. Dat gebeurde in december 1999 (tweemaal) en in april 2016.