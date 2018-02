Conte looft schlemiel: ‘Hij kan aanvoerder worden van deze ploeg’

Een mislukte breedtepass van Andreas Christensen leidde dinsdagavond het doelpunt van Barcelona tegen Chelsea in (1-1). De 21-jarige verdediger werd daarmee de schlemiel van de avond, ondanks dat hij volgens trainer Antonio Conte over het geheel een sterke wedstrijd speelde. De Italiaan neemt zijn pupil niets kwalijk, benadrukt hij vrijdag in de Engelse pers.

De oefenmeester probeert Christensen een hart onder de riem te steken. "Ik ben zijn fout alweer vergeten", geeft Conte aan. "Als speler zul je gedurende je loopbaan veel fouten maken. Christensen is bezig aan een fantastisch seizoen en stelt zich heel volwassen op. Hij speelde uitstekend en ik vertrouw hem. Ik zie hem als speler voor nu en voor de toekomst van Chelsea. Hij kan aanvoerder worden van deze ploeg."

Conte bereidt zich voor op het competitieduel met Manchester United van zondag. Eerder dit seizoen wonnen the Blues met 0-1 op Old Trafford. Volgens Conte zou het weinig waarde hebben als Chelsea de opponent tweemaal klopt in hetzelfde seizoen. "Ik zie het pas als een grote prestatie als je aan het eind van het seizoen een prijs hebt. Als je gelukkig bent vanwege één overwinning op een grote ploeg, dan heb je een kleine mentaliteit."