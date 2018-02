Zidane door het stof na vernederende invalbeurt: ‘Heb excuses aangeboden’

Zinédine Zidane heeft zijn excuses aangeboden aan Dani Ceballos. De middenvelder kwam woensdagavond tegen Leganés (1-3 zege) voor het eerst sinds 18 januari weer in actie voor Real Madrid, maar zijn invalbeurt bleef beperkt tot 29 seconden. Spaanse media schreven dat Ceballos woedend is over de ‘vernederende’ invalbeurt en dat de relatie tussen speler en trainer nog meer onder spanning is komen te staan.

"Ik ben niet blij met wat er gebeurd is en ik heb mijn excuses aangeboden", vertelt Zidane vrijdag op de persconferentie voorafgaand aan het competitieduel met Álaves van zaterdag. "Ik ben wel blij met Ceballos. Hij is een goede jongen en een harde werker. Ik weet nog goed dat hij beide doelpunten maakte in de eerste wedstrijd tegen Álaves, dit seizoen. Het klopt dat hij niet vaak speelt, maar ik ben tevreden over hem en hij zal minuten krijgen."

Ook over Gareth Bale was deze week veel te doen. Marca schreef donderdag dat Real Madrid ontevreden is over de impact van de Welshman in de afgelopen periode en dat de grootmacht daarom heeft besloten Bale komende zomer van de hand te doen. Naar verluidt mag de recordaankoop voor negentig miljoen euro vertrekken. De laatste wedstrijden wordt de ex-speler van Tottenham Hotspur door Zidane steevast op de bank geposteerd, tot onvrede van de aanvaller zelf.

"Je zou Bale moeten vragen hoe hij zich voelt", zegt Zidane daarover. "Wij willen dat iedereen zich goed voelt, goed meetraint en toegewijd is. Als je elke drie dagen speelt, moet je alles in ogenschouw nemen: de vorm van spelers en hoe ze zich voelen. Achter een beslissing gaan veel belangrijke overwegingen schuil." De Fransman voorspelt dat Bale dit seizoen 'zeker' nog een belangrijke rol zal vervullen. "Vandaag hebben jullie het over hem; morgen gaat het weer over iemand anders. Ik houd me bezig met het hele elftal, niet met één of twee individuen."