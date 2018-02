Srna test positief en wordt voor ‘zeventien maanden’ geschorst

Darijo Srna is schuldig bevonden aan het gebruik van doping. Het Oekraïense antidopingagentschap NADCU laat weten dat de rechtsback positief heeft getest op gebruik van het middel dehydroepiandrosteron en dat de Kroaat voor zeventien maanden is geschorst. De schorsing gaat met terugwerkende kracht in.

De schorsing geldt vanaf het moment dat de 35-jarige Srna positief testte op doping en dat gebeurde in maart vorig jaar. Hij kan op 22 augustus van dit jaar weer zijn opwachting maken voor Shakhtar Donetsk en mag op 22 juni weer beginnen met trainen, zo laat de NADCU in een statement weten. Srna speelde dit seizoen overigens pas tien wedstrijden.

Dit is genieten hoor! AS Roma nu op achterstand! Geplaatst door voetbalzone op woensdag 21 februari 2018

De 134-voudig international besloot zich immers vanaf september vrijwillig terug te trekken om zich voor te bereiden op zijn verdediging. Hij heeft altijd gezworen dat hij nooit opzettelijk doping heeft gebruikt en ook de NADCU heeft ‘geen significante schuld of nalatigheid van de sporter’ kunnen waarnemen, zo laat men in het schrijven weten.

Srna heeft de mogelijkheid om in beroep te gaan bij het CAS, maar het is nog onduidelijk of de aanvoerder dat van plan is. Dehydroepiandrosteron (DHEA) is overigens een steroïde hormoon dat door de bijnieren, geslachtsklieren, vetweefsel en de huid wordt aangemaakt uit cholesterol. Srna, die eerder uitkwam voor Hajduk Split, kwam tot dusverre tot 493 officiële wedstrijden in dienst van Shakhtar.