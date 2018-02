Lurling moest de cel in: ‘Daar heb je een flinterdun matrasje en een belletje’

Anthony Lurling heeft teruggeblikt op een van de meest besproken momenten uit zijn carrière. De veertigjarige oud-aanvaller raakte in 2013 betrokken bij een vechtpartij voor de snackbar Kees Kroket in Den Bosch. Hij werd opgepakt en moest een paar uur doorbrengen in de cel. Volgens Lurling gebeurde er 'eigenlijk bijna niets', maar lag hij plots toch in een politiebusje.

In gesprek met VICE Sports haalt Lurling de herinneringen aan die avond op. Na een wedstrijd met NAC Breda wilde een vriend van hem samen Den Bosch in, vertelt Lurling. "Ik had eigenlijk geen zin, maar ben toch even meegegaan. Om 02.30 uur gingen we weg, maar hij wilde nog een snack uit de muur halen bij Kees Kroket. Daar stond een gozer tegenaan geleund. Hij wilde niet aan de kant gaan, omdat hij zag dat mijn vriend bij mij hoorde. Hij zei tegen mij dat ik ‘over twee weken wel weer zou janken’, dan was het Feyenoord – NAC."

"Hij stapte uiteindelijk weg, maar gaf me in het voorbijgaan met zijn platte hand een tets op mijn achterhoofd. Ik duwde hem weg, waarna hij van een afstapje op de grond viel", vervolgt Lurling. Voordat hij het wist, lag een politieagent in burger bovenop hem. Hij werd een politiebusje ingegooid, evenals zijn vriend. Die had de agent in burger een 'beuk verkocht'. "Na een paar uur in de cel mocht ik naar huis, een paar getuigen waren op het bureau komen vertellen dat er niks was gebeurd. Dat verhaal werd vervolgens wel opgeklopt in de media, dat was het enige waarvan ik baalde."

"Verder vond ik het wel mooi, je moet alles toch eens meemaken", zegt Lurling. "In zo’n celletje heb je echt niets behalve een flinterdun matrasje en een belletje, waarop je moet drukken als je iets van de bewaarders wil. Ik heb er ook nog iets leuks aan overgehouden trouwens: vanwege de reclame mochten we met het hele elftal een keer gratis komen eten bij Kees Kroket. Dat is toch niet verkeerd."