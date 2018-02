Mourinho: ‘Sommigen hebben vijf minuten nodig; hij had tien seconden nodig’

José Mourinho is lovend over de manier waarop Paul Pogba omgaat met zijn rol als wisselspeler. De middenvelder startte woensdag tegen Sevilla (0-0) op de bank, maar moest na zestien minuten al invallen vanwege een blessure bij Ander Herrera. Mourinho is tevreden over het spel van Pogba tegen Sevilla en prijst het 'professionalisme' van zijn pupil.

Het is volgens Mourinho altijd moeilijker om als wisselspeler binnen de lijnen te komen dan als basisspeler. "Een speler die een basisplaats heeft, bereidt zich op een andere manier voor op de wedstrijd. Voor zo iemand is het makkelijker", verklaart de Portugees in de Engelse media tijdens zijn wekelijkse persconferentie. "Nu had Paul geen warming-up en moest hij meteen in het juiste tempo raken. Dat is niet makkelijk. Ik vind dat hij een heel positieve bijdrage heeft geleverd."

Pogba mokte niet op de bank en was meteen klaar om in te vallen, zegt Mourinho. "Sommige spelers hebben vijf minuten nodig om zich klaar te maken voor een invalbeurt. Dan hebben ze hun scheenbeschermers niet, zijn ze niet ingetapet, hebben ze hun shirt niet, of wat dan ook", verzucht de oefenmeester. "Paul had tien seconden nodig. Hij toonde zich als een ware professional. Ondanks dat hij op de bank begon, was hij klaar om het team te helpen. Dat heeft hij gedaan."

"Beide keren dat hij op de bank begon heeft hij heel professioneel gereageerd", doelt Mourinho op het duel met Sevilla en de competitiewedstrijd tegen Huddersfield Town (2-0 zege) van begin deze maand. De afgelopen weken gaat het in de Engelse media veel over de rol van Pogba bij Manchester United. De recordaankoop kwam dit seizoen tot zeventien competitieduels en drie treffers. Na het duel met Sevilla knuffelde Mourinho een verslaggever die een vraag stelde over Scott McTominay in plaats van over Pogba.

Tijdens de persconferentie wordt Mourinho vrijdag ook gevraagd naar Romelu Lukaku. De Belg staat zondag oog in oog met zijn oude club Chelsea. Hij scoorde dit seizoen niet tegen een club uit de top acht, maar dat baart Mourinho geen zorgen. "21 doelpunten is zeker niet slecht. Ik beoordeel de prestaties van spelers niet op dezelfde manier als jullie doen. Ik heb andere manieren van analyse en ik ben blij met het spel van Romelu, ook wanneer hij niet scoort."