TOTO’s Tips: dit moet je weten voor Feyenoord - PSV

De Kuip is zondag het toneel van de topper in de Eredivisie tussen Feyenoord en PSV. De bezoekers zullen, gezien de recente historie, een hele kluif hebben aan dit affiche. PSV verloor liefst zeven van de laatste acht ontmoetingen in De Kuip. Ajax, dat om 12.30 uur al aftrapt tegen ADO Den Haag, kan de druk op de ploeg van Phillip Cocu verder opvoeren door het gat met de koploper nog voor de aftrap bij Feyenoord – PSV terug te brengen tot twee punten.

Het zou niet voor het eerst zijn dat het ergens om gaat in deze topper, die vaak cruciaal is gebleken in de race om het kampioenschap. Dat geen van de laatste achttien wedstrijden tussen Feyenoord en PSV in alle competities in een gelijkspel eindigden, zegt veel over de intenties van beide teams in dit duel.

Bij de toppers tussen Feyenoord en PSV zit het venijn vaak in de staart. In geen enkele van de laatste vier onderlinge duels in de Eredivisie werd namelijk gemiddeld vaker dan 1,5 keer gescoord in de eerste helft. Kijkend naar de voorgaande ontmoetingen is spektakel na de rust aannemelijker.

Mauro Junior in duel met Karim El Ahmadi

In vijf van de laatste zeven competitie-ontmoetingen tussen Feyenoord en PSV viel er een doelpunt in de laatste tien minuten van het duel (zes treffers in totaal). De Eindhovenaren maakten daarnaast acht van de laatste tien Eredivisie-treffers tegen Feyenoord in de tweede helft van de wedstrijd.

Ondanks de betere papieren van Feyenoord in dit duel steekt de ploeg van Giovanni van Bronckhorst momenteel niet in grootse vorm. De regerend landskampioen won maar drie van de laatste zeven competitieduels en staat dit kalenderjaar op minder schoten (90) dan schoten tegen (97).

Met PSV ontmoet Feyenoord een team dat het doel wel weet te vinden: de Eindhovenaren scoorden in negentien van de laatste twintig Eredivisie-wedstrijden en hebben dit seizoen nog maar één treffer nodig om het aantal uitgoals in 2016/17 (33) te evenaren. Maar is dit genoeg voor PSV om de hegemonie van Feyenoord in De Kuip te doorbreken?

