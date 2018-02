Seedorf: ‘Hij is ‘slechts’ een extra speler; hij is niet onze verlosser’

Clarence Seedorf is blij met de komst van Sulley Muntari bij Deportivo La Coruña. De middenvelder trainde al sinds vorige week vrijdag mee met de selectie en zette donderdag zijn handtekening onder een contract tot aan het einde van het seizoen. Hoewel Muntari door zijn verleden bij Internazionale en AC Milan een grote naam heeft, tempert Seedorf de verwachtingen.

Muntari was sinds zijn vertrek bij Pescara afgelopen zomer transfervrij. Wedstrijdritme heeft hij dus niet en dat kan een probleem vormen. "Hij zal tijd nodig hebben om op topniveau te komen. We zullen daar een plan voor opstellen", aldus Seedorf, die in 2012 zelf een paar maanden samenspeelde met de de Ghanees. "We zijn blij dat hij een akkoord heeft bereikt met Deportivo."

"Hij is erg gemotiveerd, is goed geïntegreerd in de spelersgroep en wordt hartelijk verwelkomd door de andere jongens. Dat is erg belangrijk", vervolgt de Nederlander tijdens de wekelijkse persconferentie. Muntari is nog niet meteen speelgerechtigd en zal vrijdag dan ook vermoedelijk niet in actie komen tegen Espanyol. "Hij wacht nu op zijn papieren."

"Uiteindelijk is hij 'slechts' een extra speler; hij is niet onze verlosser. Maar hij zal zeker een belangrijke bijdrage leveren. Met hem kunnen we agressiever en dominanter zijn op het veld", concludeert Seedorf. De trainer is teleurstellend begonnen aan zijn dienstverband bij Deportivo. De nummer negentien van LaLiga verloor de eerste twee duels onder leiding van Seedorf.