Heynckes reageert op boze Robben: ‘Hij zal nog belangrijk zijn’

Jupp Heynckes heeft geen problemen met de uitspraken die Arjen Robben dinsdagavond deed. De aanvaller begon in de Champions League-wedstrijd tegen Besiktas (5-0) op de bank en liet na afloop weten daar erg ontevreden over te zijn.

“Als ik nu mijn emoties de vrije loop laat, zit ik morgen op het kantoor van Brazzo (Hasan Salihamidzic, technisch directeur, red.) of meneer Rummenigge (Karl-Heinz, voorzitter, red.). Ieder woord is er een te veel”, sprak Robben. De 72-jarige Heynckes heeft niet de indruk dat de uitspraken van Robben ‘het werkklimaat’ van Bayern ‘verstoren’, zo vertelt hij op de persconferentie voor het duel met Hertha BSC.

“Als spelers ambitieus en gepassioneerd zijn, dan is het logisch dat ze allemaal willen spelen. Daar ga ik heel gemoedelijk mee om en het gaat gewoon prima”, zo wordt Heynckes geciteerd. “Gezonde concurrentie is altijd goed, dat is eerder motiverend. We zullen ook aan Robben en Franck Ribéry nog veel plezier beleven. Zij zullen de komende weken heel belangrijke spelers voor ons zijn”, zo wordt de Duitser geciteerd.

Heynckes kreeg tot slot vragen over Robert Lewandowski, die zijn zaakwaarnemer onlangs besloot in te ruilen voor de Israëliër Pini Zahavi. De trainer maakt zich geen zorgen over een transfer van de Pool: “Het is volkomen legitiem wanneer een speler van zaakwaarnemer verandert. Dat zegt helemaal niets. Maar het staat vast dat Bayern zijn topspelers wil behouden.” Lewandowski heeft in de Allianz-Arena nog een contract tot medio 2021.