Ten Hag: ‘Wij willen succes hebben, de beste speler speelt’

Justin Kluivert onthulde anderhalve maand geleden dat hij dicht bij een nieuw contract is, maar sindsdien is het stil. De huidige verbintenis van de buitenspeler van Ajax loopt medio 2019 af. Hoewel Ajax er nog niet in is geslaagd om Kluivert langer vast te leggen, peinst trainer Erik ten Hag niet over een reserverol voor de aanvaller. "Wij willen succes hebben, de beste speler speelt."

Volgens Ten Hag wordt Ajax door alle Europese topclubs bekeken. Over de belangstelling voor Kluivert wordt veel geschreven in de internationale media: clubs als Barcelona, Manchester United, Tottenham Hotspur, Arsenal en Chelsea zouden de achttienjarige technicus in de gaten houden. Ten Hag denkt dat Kluivert er goed aan doet om zijn contract in Amsterdam te verlengen en de komende jaren bij Ajax te blijven.

"Het is goed voor spelers om een aantal jaren bagage te hebben en dan pas de stap maken. Dat is technische component, maar er zullen ook andere afwegingen zijn. Het zou het prettig zijn als hij bij Ajax blijft", citeert Ajax Showtime de oefenmeester tijdens de wekelijkse persconferentie. Ajax bereidt zich voor op de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag van zondag. De nummer twee van de Eredivisie hoopt tegelijkertijd op puntenverlies van PSV bij Feyenoord.