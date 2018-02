Cocu: ‘Ik blijf dit zwaar gestraft vinden, wij hebben er alles aan gedaan’

Phillip Cocu betreurt de schorsing van Hirving Lozano. De aanvaller is door de tuchtcommissie van de KNVB voor drie wedstrijden geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart in het duel met sc Heerenveen (2-2). PSV kan nog in beroep gaan tegen deze schorsing, maar moet Lozano in ieder geval komende zondag missen in het uitduel met Feyenoord.

Volgens de tuchtcommissie maakte Lozano zich schuldig aan het slaan van Lucas Woudenberg. Door de schorsing moet PSV zijn topscorer in de wedstrijden tegen Feyenoord, FC Utrecht en Willem II missen, indien het eventuele beroep niets aan de straf verandert. "Ik blijf dit zwaar gestraft vinden. Wij hebben alles gedaan om dat aan te tonen", citeert het Eindhovens Dagblad de trainer tijdens de wekelijkse persconferentie. "We overwegen nu wat we doen, we hebben nog even de tijd."

"Iedereen krijgt hier in een seizoen soms mee te maken. We gaan het tegen Feyenoord doen met de jongens die wel beschikbaar zijn", verklaart Cocu. Tot die spelers lijken ook Marco van Ginkel en Luuk de Jong te behoren. Van Ginkel miste de laatste drie duels door een knieblessure; De Jong trainde woensdag niet mee omdat hij dinsdag een tik had gekregen. Vrijdag trainde het duo zonder problemen mee. "Als ze morgen trainen, zijn ze inzetbaar zondag", aldus Cocu.