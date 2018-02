Van Bronckhorst houdt kaarten tegen de borst: ‘Ik ken zijn plannen wel’

Ridgeciano Haps trainde vrijdag mee met de groep van Feyenoord en lijkt inzetbaar voor de topper tegen PSV. De verdediger ging zondag in het duel met Vitesse per brancard van het veld na een trap in zijn gezicht. Volgens trainer Giovanni van Bronckhorst gaat het 'goed' met Haps, maar voor Robin van Persie komt de wedstrijd tegen PSV mogelijk wel te vroeg.

"Hij heeft deze week niet alles meegedaan op het trainingsveld", licht Van Bronckhorst de status van Van Persie toe. "Normaal is de eerstvolgende wedstrijd de belangrijkste wedstrijd. Voor een aantal jongens is het zaak om te kijken wat beter is: of zondag starten of woensdag", kijkt de oefenmeester alvast vooruit naar de halve finale van de KNVB Beker tegen Willem II. Van Bronckhorst wil met het oog op die wedstrijd geen risico's nemen met spelers die niet fit zijn.

Zelf vertelt Van Persie aan het Algemeen Dagblad dat hij 'binnenskamers' houdt hoe Van Bronckhorst tegen de situatie aankijkt. "Maar ik weet wat de trainer voor plannen heeft. Hoe ik me voelde na het duel met Heracles Almelo? De tweede dag voelde ik het behoorlijk. Vanaf dag drie ging het weer", geeft de aanvaller aan. Volgens de spits is het altijd mogelijk om het te 'proberen' met een basisplek tegen PSV. "En dan maar kijken waar het schip strandt", voegt hij lachend toe.

Van Bronckhorst gaat ook in op het akkefietje tussen Sven van Beek en Steven Berghuis op de training. Het was een incident, zegt hij. "Dat zie je vaker. Je weet dat ze er in training soms vol op gaan. De jongens hebben strijd en passie, we moeten het niet groter maken dan het is", citeert RTV Rijnmond. "Je ziet het gebeuren en je ziet spelers reageren. Dat was voor mij voldoende om niets te doen. We zijn gewoon verder gegaan. Karim El Ahmadi heeft een goede rol gespeeld in het verwerken van het incident."