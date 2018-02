Wenger reageert op verzoek Guardiola: ‘Ik weet niet wat dat betekent’

Arsenal neemt het zondag in de finale van de EFL Cup op tegen Manchester City en treft daarmee een tegenstander die de afgelopen maanden te maken heeft met een flink aantal blessures. Josep Guardiola drong onlangs aan op meer bescherming van de scheidsrechters voor zijn spelers, maar Arsène Wenger denkt niet dat het zo werkt.

“Extra bescherming? Ik weet niet wat dat betekent. Natuurlijk moeten spelers beschermd worden, maar we willen dat de scheidsrechters gewoon het regelboek hanteren. Het staat allemaal in de regels, we hebben geen extra bescherming nodig. Je wil dat de scheidsrechters de juiste beslissing maken, dat is alles”, legt hij uit aan de London Evening Standard. “Pep maakt zich wellicht zorgen over een of twee situaties waarbij zijn spelers werden getackeld tegen Wigan Athletic en dat is begrijpelijk. Je wilt die bescherming en dat moet zijn dat de scheidsrechter op de juiste momenten de juiste besluiten neemt.”

Arsenal plaatste zich donderdagavond weliswaar voor de achtste finales van de Europa League, waarin het vrijdag werd gekoppeld aan AC Milan, maar deed dit wel met een 1-2 nederlaag tegen Östersunds FK op eigen veld: “Ik moet zeggen dat we met de aankomende finale en de 3-0 overwinning van vorige week in ons onderbewustzijn niet zo gefocust waren als we hadden moeten zijn. We speelden tegen een goed team. Dat gezegd hebbende, moesten we nog steeds vier tegendoelpunten incasseren om te worden uitgeschakeld en ik geloofde, ook tijdens de wedstrijd, dat we op een gegeven moment zouden reageren en niet zouden worden uitgeschakeld.”

Jack Wilshere werd na afloop van het duel de ‘meest overschatte voetballer ter wereld’ genoemd door Roy Keane, maar Wenger is het hier niet mee eens: “Persoonlijk schat ik Jack erg hoog in. Je kunt natuurlijk je mening hebben, maar Jack speelde gisteravond in een elftal dat het niet goed deed, dus was het voor hem ook niet makkelijk. Of hij een van zijn beste wedstrijden speelde? Zeker niet. Roy Keane weet wel dat dat iedereen kan overkomen.”