El Ahmadi kijkt vooruit: ‘Ze zijn volgens mij alweer dikke vrienden’

Karim El Ahmadi wil niet te veel woorden vuilmaken aan het opstootje tussen Steven Berghuis en Sven van Beek op de training, eerder deze week. De buitenspeler deelde een trap uit aan de verdediger, maar volgens El Ahmadi hebben ze het al bijgelegd. "Dit soort dingen gebeurt weleens als je scherp traint", vertelt hij aan RTV Rijnmond.

"Berghuis en Van Beek hebben het samen opgelost. Ze zijn volgens mij alweer dikke vrienden", voegt de aanvoerder daaraan toe. Berghuis en Van Beek worden door Feyenoord niet bestraft voor hun ruzie; naar verwachting staan ze zondag 'gewoon' in de basisopstelling tegen PSV. De beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media en bereikten ook Robin van Persie, die op dat moment zelf niet op het trainingsveld stond.

"Die dingen gebeuren. Of het erg is? Je hoopt dat het niet gebeurt. Belangrijk is de reactie na afloop en die was gelukkig goed", geeft de aanvaller aan. Dergelijke incidenten komen volgens Van Persie niet vaak voor. "Maar ze gebeuren wel. Vaak is het op besloten trainingen. Maar aan de andere kant, dan lekte het gek genoeg toch wel uit."