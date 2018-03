‘Toen ik bij Ajax tekende was ik al niet meer de allerbeste esporter’

Sinds dit jaar is Voetbalzone officieel digitale partner van de eDivisie. Veel van onze bezoekers moeten er, net als wijzelf, nog behoorlijk aan wennen en daarnaast roept het fenomeen de nodige vragen op. Voor de buitenwacht is het soms amper te volgen: Cristiano Ronaldo in de spits van Ajax en Gareth Bale op de flank bij PSV? Wat is daar precies de gedachte achter en waar gaat het naartoe met deze trend? Voetbalzone vroeg vijf Nederlandse esporters tekst en uitleg. Eerder verscheen deel een van de spoedcursus over de opkomst van het fenomeen, deel twee over de opzet van de eDivisie, deel drie over toetreding van profclubs en deel vier over het leven van een professioneel esporter. Vandaag het slotstuk over de groei en toekomst van de sport.

YouTube

Een groot deel van de esports community begeeft zich online. Zo hebben veel van de esporters een eigen YouTube-kanaal legt Frank van der Slot van Sparta Rotterdam uit: “Door onze prestaties in de Weekend League kunnen we speciale Team of the Week-pakketten verdienen. Deze zijn niet te koop en daardoor onbereikbaar voor de gemiddelde speler. Het openmaken van deze packs en het filmen van onze reacties is een trend geworden waar YouTube inmiddels mee volstaat.” Jaey Daalhuisen van Feyenoord vult aan: “Het is niet meer zoals vroeger dat de jeugd alleen maar buitenspeelt, maar nu spelen ze veel FIFA en zitten op YouTube. Veel ouderen hebben er niet veel mee, maar die gasten groeien er echt mee op.”

Koen Weijland vertelt hoe hij een van de eerste die een kanaal begon: “Op een gegeven moment werd gevraagd of ik met YouTube wilde beginnen. Videocontent werd steeds belangrijker en met Endemol zijn we toen begonnen met Koning FIFA; een programma waarin profvoetballers FIFA speelden. Vervolgens klopte Ajax bij mij aan en dat was voor mij dé carrierekans. Ik ben toen ook gestopt met drinken, dat doe ik alleen nog op hele speciale gelegenheden. Dat was een bewuste keuze, want het scheelt heel veel qua scherpte. Ik ben nu zó gemotiveerd met alles. Ik ga ook goed op het hebben van doelen, want anders kan ik een heel lui persoon zijn. Nu weet ik ook beter wat ik wil. In het begin had ik 30.000 abonnees op YouTube, maar dacht ik: wat moet ik er eigenlijk mee? Maar als ik had geweten dat het zo groot zou worden was ik veel eerder begonnen met YouTube.”

eSporter Dani Hagebeuk maakt een selfie met collega's Koen Weijland en Lev Vinken.

Kritiek

Nadat Koen tekende bij Ajax vielen de resultaten sportief wat tegen: “Bij de club werd er niet over gesproken, maar zij merkten natuurlijk ook dat het wat minder ging. Ik heb nergens spijt van, want ik was hartstikke blij en trots dat ik bij Ajax mocht tekenen, maar ik wist op het moment van tekenen zelf al wel dat ik niet meer de allerbeste was. Ajax wilde iemand die ook op dat moment alles kon winnen. Het aantrekken van Dani Hagebeuk was even een klap, maar het heeft me uiteindelijk wel goed gedaan doordat een stuk van de druk werd weggenomen waardoor ik weer beter ging spelen. Als ik vorig jaar in de eDivisie was uitgekomen, was ik vast in de top vijf gekomen, maar ik denk niet dat ik net als Dani gewonnen had.”

Topsport is hard, zo onderkent hij: “Ajax moet presteren en als je niet wint dan gaat je kop eraf. Als ik twee keer slecht presteer in de Weekend League merk ik dat ook meteen. De mensen die van me walgen vinden dat heerlijk, maar ik heb daar wel mee om leren gaan. Tuurlijk is het vervelend als mensen schrijven dat je een pannenkoek en Ajax-onwaardig bent, maar mensen gunnen het iemand die ze niet kennen ook niet snel. Gelukkig is de positieve respons overweldigender. Ik vind het echt gestoord hoeveel mensen meekijken, zelfs als ik midden in de nacht live ga. Ik weet dat ik goed kan spelen, maar het is nu niet meer constant genoeg omdat ik niet meer elke dag speel. Negativiteit wordt echter snel uitgelicht en dan roept men al gauw: ‘Hij kan er niks meer van!’”

Karakters

Koen denkt dat personalities belangrijk zijn voor de eDivisie: “Dat is ook de reden dat PSV een Ali Riza Aygün erbij genomen heeft denk ik. Hetzelfde geldt voor Tony Kok van FC Twente, Bryan Hessing van Heracles of Tom Heijnen van Roda JC. Dat zijn karakters, daar houden mensen van en die willen ze leren kennen. Zo werkt het ook op YouTube; dan maakt het na een tijdje eigenlijk niet meer uit wat je maakt. Dat had ik vroeger zelf ook: al zat Patrick Kluivert bij wijze van spreken uit zijn neus te vreten, dan zat ik nog met open mond naar mijn held te kijken.” Onderling zit het met de concurrentie van die karakters in ieder geval wel goed constateert Menno: “In onze appgroep is altijd wel een beetje trash talk. Dan roep ik tegen Dani dat ik met Ambrose tegen hem ga scoren. Dani en Bob van Uden van PEC Zwolle zijn wel een beetje de haantjes, die hebben het regelmatig met elkaar aan de stok.”

De studio waar de eDivisie wordt opgenomen bij EndemolShine.

Toekomst

Hoe esports en de eDivisie zich de komende jaren verder zullen ontwikkelen is blijft gokken. Ali Riza verwacht dat het prijzengeld internationaal verder zal stijgen, maar Menno heeft zijn vraagtekens: “Ik denk dat esports met games zoals League of Legends heel groot gaat worden, maar dat FIFA af gaat haken. Gewoon voetbal is zoveel groter, daar gaat het zich niet mee meten. De hele beleving van het stadion is ook niet na te bootsen.” Koen zien het juist wel zo voor zich: “Ik hoop in de toekomst op wedstrijden met livepubliek waar echt een show van wordt gemaakt, een beetje zoals The Voice of Holland. Dat iedereen de hele week naar zo’n duel toeleeft.”

Kijkend naar zijn eigen toekomst zegt Koen: “Ik had nooit gedacht dat ik nu nog met FIFA bezig zou zijn. Ik heb de universiteit afgemaakt en speelde naar verloop van tijd steeds minder toernooien. Het spelen kwam op plek drie of vier na mijn studie en vriendin. Ik ben 25 en zie mezelf niet op mijn 33e nog op allerlei toernooitjes rondlopen. Dus ik hoop dat in de televisiewereld mijn toekomst ligt en er op presentatievlak nog een hoop te doen valt. Ik probeer me nog wel te kwalificeren en sinds lange tijd speel ik weer bijna elke dag, maar het is lastig te combineren met al mijn andere bezigheden. Ik heb redelijk volle weken met opnames voor Ajax, de eDivisie en mijn kanaal. Als het dan op een gegeven moment niet meer lukt, moet je ook eerlijk tegen jezelf zijn en het eigenlijk ook niet meer willen.”