‘Scouts van Spaanse hoogvlieger zaten donderdag op tribune voor Promes’

Southampton deed vorige maand een aantal vergeefse pogingen om Quincy Promes op te pikken bij Spartak Moskou, terwijl de aanvaller in een eerder stadium ook in verband werd gebracht met een transfer naar Liverpool. Het lijkt echter geen uitgemaakte zaak dat de Oranje-international terecht gaat komen in de Premier League, aangezien hij naar verluidt ook op warme belangstelling uit Spanje kan rekenen.

Marca meldt vrijdag namelijk dat Valencia de 26-jarige Promes hoog op het verlanglijstje heeft gezet en al een uitgebreid scoutingrapport van de vleugelspits heeft laten opmaken. Scouts van Los Che zouden donderdagavond aanwezig zijn geweest bij het Europa League-duel tussen Spartak en Athletic Bilbao in Baskenland, dat ondanks een 1-2 overwinning toch uitschakeling voor de Russen betekende.

Valencia is met een huidige vierde plaats in LaLiga bezig aan een sterk seizoen en kijkt naar verluidt ook al naar de invulling van de selectie voor na de zomer. Promes is sinds augustus 2014 actief bij Spartak, dat FC Twente 11,5 miljoen euro betaalde voor zijn diensten, en is in Moskou uitgegroeid tot een van de absolute sterspelers. De aanvaller heeft naar verluidt een ontsnappingsclausule van 37,5 miljoen euro in zijn nog tot 2021 doorlopende contract staan.