‘Sommige clubs geven hun eSporters 3.500 euro per console voor hun elftal’

Sinds dit jaar is Voetbalzone officieel digitale partner van de eDivisie. Veel van onze bezoekers moeten er, net als wijzelf, nog behoorlijk aan wennen en daarnaast roept het fenomeen de nodige vragen op. Voor de buitenwacht is het soms amper te volgen: Cristiano Ronaldo in de spits van Ajax en Gareth Bale op de flank bij PSV? Wat is daar precies de gedachten achter en waar gaat het naartoe met deze trend? Voetbalzone vroeg vijf Nederlandse esporters tekst en uitleg. Eerder verscheen deel een van de spoedcursus over de opkomst van het fenomeen en deel twee over de competitieopzet van de eDivisie. Vandaag behandelen we de toetreding van de profclubs.

Spelen voor een club

Er vallen inmiddels grote gelijkenissen te trekken tussen de wereld van het professionele veldvoetbal en de esports. De jongens uit de eDivisie hebben allemaal een contract bij hun club en veel van de jongens worden vertegenwoordigd door een managementbureau. Jaey Daalhuisen vertelt hoe hij professioneel esporter werd: “Online begon ik goed presteren en kwam ik in de top 100 terecht. Ik begon het op te nemen tegen andere topspelers uit Nederland en zo leerde ik Quinten van der Most kennen die Feyenoord vertegenwoordigde. We oefenden tegen elkaar en kwamen elkaar tegen op toernooien. Hij gaf uiteindelijk mijn nummer aan Bundled, een bureau dat talent management doet op het gebied van esports en verschillende Eredivisieclubs adviseert. Ongeveer de helft van de eDivisiespelers is daarbij aangesloten.”

Dat het snel kan gaan in de volop ontwikkelende wereld van esports blijkt wel wanneer Jaey niet veel later gepresenteerd wordt als nieuwe aanwinst van Feyenoord en zijn opwachting maakt in de eerste seizoenshelft van de eDivisie op de Playstation. Dat er ook een hard topsportklimaat heerst, wordt duidelijk als Quinten wegens zijn kwakkelende vorm te horen krijgt dat Jaey ook op de Xbox de clubkleuren zal verdedigen in de digitale competitie. De hevig teleurgestelde eSporter besluit daarop de club de rug toe te keren waarna Jimmy Donkers wordt gepresenteerd als talent die de vacant gekomen positie van tweede esporter in zal gaan vullen.

Prompt schopt de 18-jarige het op de FUT Champions Cup in Barcelona, met een plek bij de laatste acht, het verst van de vijftien aanwezige Nederlanders in de Catalaanse hoofdstad. Naast vijfduizend dollar prijzengeld plaatst hij zich daarmee ook voor de play-off van het WK; de FIFA eWorld Cup.

Jaey Daalhuisen van Feyenoord speelt tegen Ali Riza Aygün van PSV.

Doorselecteren

De snelle wisselingen bij clubs zijn eerder regel dan uitzondering. Het fenomeen eDivisie was compleet nieuw en dus werden in allerijl spelers aangetrokken. Niet iedere club was tevreden met de resultaten, zo trok PSV na de zestiende plek van Romal Abdi in het eerste seizoen Tony Kok aan als tweede eSporter. Na slechts twee dagen werd echter alweer afscheid genomen van de kersverse aanwinst wegens een paar oude tweets van zijn hand waarin hij niet al te flatteus sprak over de Eindhovense club. Ondanks deze digitale jeugdzonden besloot FC Twente afgelopen zomer wel een plaats in te ruimen voor de 23-jarige Amsterdammer die vervolgens in augustus met Dani Hagebeuk de enige Nederlander was die actief was op de laatste editie van het FIFA-wereldkampioenschap waar een hoofdprijs van 200.000 dollar te verdienen was.

Daarnaast trokken de Tukkers Emre Benli en de eerste vrouwelijke eSporter Laura van Eijk aan na het eerste seizoen van Jaimy van den Boogaard. Hoofd Marketing Tom Schreurs liet op de eigen clubsite weten dat uit cijfers blijkt dat de eDivisie zeer populair is bij de jeugd. Daarnaast sluit het ontplooiien van de activiteiten goed aan bij bedrijven uit de regio met een technologische achtergrond en de verschillende kennispartners met gaming-gerelateerde opleidingen. Desalniettemin mogen de activiteiten de club geen geld kosten en daarom is de samenwerking gezocht met Bundled.

PSV wilde na het afscheid van Tony Kok niet nogmaals dezelfde fout maken en benaderde geboren Eindhovenaar en PSV-fan Ali Riza Aygün voor de vrijgekomen plek: “Ik speel als sinds mijn vierde FIFA en heb dus ruim achttien jaar ervaring. De laatste paar jaar ben ik deel gaan nemen aan online toernooien en mee gaan doen om de prijzen. PSV benaderde mij rechtstreeks en na een poosje gepraat te hebben kwamen we er snel uit.” Medespeler Romal begeleidt hem intensief en samen spelen ze de twee-tegen-twee toernooien. De samenwerking is vooralsnog een groot succes: Ali Riza won de eerste seizoenshelft op de Playstation en is ook na de winterstop op de Xbox goed uit de startblokken gekomen. Zijn reputatie heeft inmiddels ook het eerste elftal bereikt: “Met sommige spelers heb ik bijna dagelijks contact. Eloy Room is bijvoorbeeld helemaal gek van FIFA en vraagt vaak om advies.”

eSporter Romal Abdi coacht zijn medespeler van PSV Ali Riza Aygün.

Budget

Hoewel iedere club in principe dezelfde kansen heeft in de eDivisie gaan clubs heel verschillend met de nieuwe sport om. Zo stellen sommige clubs budgetten ter beschikking vertelt Menno Bouhuijzen van NAC Breda: “Het begin van de Playstationdivisie zat zo dicht op de release van de game dat niemand echt tijd had een goed team samen te stellen. Bepaalde clubs en managements hebben er toen wat geld tegenaan gesmeten. Sommigen investeerden zelfs 3.500 euro per console om het team op niveau te krijgen. Bij NAC hebben we niet veel geld en hebben we dat niet gedaan. Ik kreeg een shirtje mee en dat was het. Ik heb ook liever dat ze er niet te veel instoppen en het geld in andere dingen steken. Maar als je in de eerste seizoenshelft echt mee wil doen, red je het eigenlijk niet zonder geld. Op de Xbox spelen we pas later, dus speelt dat probleem veel minder.”

Het idee achter FUT is dat je begint met een basisteam en dat je langzamerhand betere spelers moet verdienen. Dit kan door goede prestaties, maar ook door pakketjes te kopen die doen denken aan de Panini-kaartjes van weleer. Kampioen Ali Riza kreeg van PSV wel budget om een team samen te stellen, maar zegt inmiddels niets meer nodig te hebben. Volgens Frank van der Slot van Sparta Rotterdam gaf Roda JC zelfs vijfduizend euro uit. Uiteindelijk heeft Menno zelf wat geïnvesteerd: “Ik heb er wat geld ingestoken, maar heb daar niets bijzonders uitgehaald. Die vier pakjes had ik in een paar minuten geopend, maar toen was er wel gewoon honderd euro weg.”

Menno Bouhuijzen van NAC Breda moet het zonder spelerbudget doen.

Doelstelling

De insteek van de verschillende clubs is behoorlijk verschillend. Waar Menno alleen maar de club NAC Breda hoeft uit te dragen, wordt bij Feyenoord en PSV verwacht dat er bovenin meegedraaid wordt in de eDivisie en willen de clubs ook internationaal goed voor de dag komen. Daar hoort ook een andere aanpak bij. Zo heeft Jaey dagelijks contact met zijn management en meldt Ali Riza zich twee dagen in de week in het Philips Stadion om te trainen en te analyseren: “Met Romal bespreek ik dan de tactieken en oefenen we alles. Dan wisselt hij spelen met hoge druk af met lage druk of verandert hij zijn formatie van 4-3-3 naar 4-1-2-1-2 om te zien hoe ik daar mee om ga. Zo ben ik overal op voorbereid; dat is ook echt het fijne aan het hebben van twee eSporters.”

Jaey komt ook regelmatig in De Kuip, maar dan vooral voor toernooitjes en fotomomenten met De Kameraadjes, de leden van de juniorclub van Feyenoord. Online speelt hij inmiddels met de naam ‘FeyenoordJaeyD’ en op de grote toernooien draagt hij de clubkleuren. In Breda zien ze esports vooral als een manier om de jeugd te binden, benadrukt Menno: “De club neemt de resultaten niet zo serieus. Ik val op met mij sjaal en NAC-spelers in de selectie en zet vaak tijdens de wedstrijd het clublied aan op mijn telefoon. Voor het carnavalsduel had ik een sanseveria meegenomen omdat we daar een carnavalsliedje over zingen, dat soort dingen. Ik krijg ook best veel berichtjes van supporters van andere clubs die hopen dat ik het goed doe in de eDivisie. Als er ook maar één kind is dat door mij bij kidsclub gaat of een seizoenskaart neemt dan is mijn doel geslaagd.”

Het volgende deel over het worden van professioneel esporter verschijnt dinsdag 20 maart op Voetbalzone.



