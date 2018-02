‘We gaan gewoon met de borst vooruit naar Ajax, er is daar zeker wat te halen’

ADO Den Haag is met een knappe achtste positie bezig aan een sterk seizoen in de Eredivisie en de ploeg van Alfons Groenendijk droomt al over deelname aan de play-offs om Europees voetbal. Om dat te bereiken, zullen er in het restant van het seizoen zoveel mogelijk punten binnengehaald moeten worden, om te beginnen aanstaande zondag uit bij Ajax. Lex Immers denkt niet dat zijn ploeg kansloos is in de Johan Cruijff ArenA.

“Vier wedstrijden ongeslagen in het nieuwe jaar, dat is lekker. Ik denk dat we een goede serie hebben neergezet na de winterstop, alleen van Feyenoord verloren volgens mij. Ik denk dat we trots mogen zijn en gewoon met de borst vooruit naar Ajax toe gaan en voor een resultaat gaan daar”, begint hij via de officiële kanalen van zijn club.

Immers is de enige speler in de selectie die erbij was toen ADO voor het laatst won in Amsterdam. In november 2010 werd het door een doelpunt van Wesley Verhoek 0-1 in de ArenA: “Natuurlijk denk ik vaak terug aan die wedstrijd, dat was een fantastisch jaar. We wonnen uit bij PSV, twee keer van Ajax”, gaat Immers, die hoopt dat het huidige seizoen eenzelfde afloop zal kennen als het jaar 2010/11, verder. “Er is vertrouwen en ik denk dat er zeker wat te halen valt in Amsterdam.”

ADO kan, als Willem II erin slaagt om de KNVB Beker te winnen, aan een achtste plek genoeg hebben voor een ticket voor de play-offs om Europees voetbal. Immers durft dan ook voorzichtig de vergelijking te maken met het jaar dat ADO onder John van den Brom en Maurice Steijn zevende werd in de Eredivisie: “Toen hadden we volgens mij 56 punten (54 punten, red.), dat moeten we nog maar zien te halen. We moeten onszelf niet rijk rekenen, we zijn veilig, dat is wel lekker. We moeten gewoon op deze manier doorgaan en van wedstrijd tot wedstrijd beleven.”