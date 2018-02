St. Juste gaat onder het mes en moet restant van het seizoen missen

Het seizoen zit er voor Jeremiah St. Juste al op, zo maakt Feyenoord via officiële kanalen bekend. De 21-jarige verdediger is vrijdag geopereerd om te voorkomen dat zijn schouder telkens uit de kom blijft schieten. De revalidatie neemt dusdanig lang in beslag dat St. Juste niet voor het einde van deze jaargang terug zal keren bij Feyenoord.

In de uitwedstrijd tegen Vitesse (3-1 nederlaag) raakte St. Juste geblesseerd aan zijn schouder. Daardoor miste de verdediger het duel met Heracles (1-0 zege) van afgelopen weekeinde, maar nu is gebleken dat St. Juste onder het mes moet. De verdediger is vrijdag geopereerd en zal nu lange tijd moeten revalideren.

St. Juste kwam afgelopen zomer over van sc Heerenveen en had even de tijd nodig om zijn plaats te veroveren in het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst. Mede door blessures kreeg hij al snel de kans als centrale verdediger. Vanaf december ging Van Bronckhorst St. Juste ook gebruiken als rechterverdediger. Tot dusver speelde hij in alle competities 23 wedstrijden voor de Rotterdammers.