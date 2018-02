Oranje sluit seizoen af met oefenwedstrijden in Trnava en Turijn

Het Nederlands elftal speelt eind mei en begin juni twee oefenwedstrijden, zo heeft de KNVB vrijdag bekend gemaakt via de officiële kanalen. Op 31 mei is in het Stadión Antona Malatinského in Trnava Slowakije de tegenstander en op 4 juni volgt in het Allianz Stadium van Juventus een oefeninterland tegen Italië.

Net als Oranje nemen Slowakije en Italië eveneens geen deel aan het WK dat aankomende zomer wordt georganiseerd in Rusland. Het Nederlands elftal speelde nog niet eerder op Slowaakse bodem en trof het land van onder meer sterspeler Marek Hamsik tot nu toe twee keer: op het WK van 2010 werd er met 2-1 gewonnen in de achtste finales en in een oefenduel in 2012 werd eveneens gezegevierd: 2-0.

Nederland en Italië stonden in het verleden twintig keer tegenover elkaar, waarvan drie duels eindigden in een overwinning van Oranje, er achtmaal gelijk werd gespeeld en negen wedstrijden werden gewonnen voor de Italianen. De laatste confrontatie tussen beide landen vond vorig jaar maart plaats in de Johan Cruijff ArenA. De Zuid-Europeanen waren toen met 1-2 te sterk.

Voor de pas aangestelde bondscoach Ronald Koeman vormen de twee oefenduels aan het einde van dit seizoen zijn derde en vierde wedstrijd aan het roer bij Oranje: hij debuteert 23 maart met een vriendschappelijke interland tegen Engeland en treft drie dagen later Portugal. De eerste officiële interland van het Nederlands elftal vindt plaats op 9 september als Frankrijk de tegenstander is in de UEFA Nations League.