‘José Mourinho is mijn vriend, maar hij zit nu bij Manchester United’

Chelsea speelde afgelopen dinsdag nog tegen Barcelona in de Champions League en heeft zondag opnieuw een zware wedstrijd op het programma staan. De regerend Engels landskampioen gaat dan op bezoek op Old Trafford om het op te nemen tegen het Manchester United van José Mourinho. De Portugees was in het verleden actief bij the Blues en een flink aantal van de huidige spelers werkten toen met Mourinho.

“Hij is mijn vriend. Ik heb een geweldige tijd onder hem beleefd, maar ik speel voor Chelsea en hij zit nu bij Manchester United”, gaat Willian in gesprek met Reuters in op de relatie met zijn voormalige coach. “Dit zijn lastige wedstrijden. In de Premier League spelen is totaal anders dan spelen in de Champions League. Ik denk dat als we hetzelfde niveau als tegen Barcelona halen, we opnieuw een goede wedstrijd kunnen spelen.” Chelsea staat momenteel op de vierde positie in de Premier League en heeft drie punten minder dan nummer twee Manchester United.

Willian hoopt dat zijn ploeg na zondag op gelijke hoogte staat met the Red Devils en blikt ook vast vooruit op de ontmoeting met koploper Manchester City van een week later: “We moeten op eenzelfde manier spelen. Ik denk dat we het goed kunnen doen tegen Manchester United. Tegen Manchester City wordt het eenzelfde soort wedstrijd als tegen Barcelona, zij willen ook graag de bal hebben. We moeten compact blijven spelen en hetzelfde plan hanteren als tegen Barcelona.”