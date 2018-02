Hofland twijfelde: ‘Tot diep in de nacht heb ik met mijn vrouw overlegd’

Kevin Hofland werkte de afgelopen jaren als jeugdtrainer bij PSV en had dit seizoen in Eindhoven de Onder-16 onder zijn hoede. De oud-verdediger besloot vorige week echter om bij Fortuna Sittard aan de slag te gaan als assistent-trainer. De keuze om in te gaan op het aanbod van de Limburgse club was niet zo gemakkelijk voor Hofland.

“Sunday Oliseh was net op non-actief gezet en mij werd gevraagd in te springen. Daar wilde ik over nadenken. Tot diep in de nacht heb ik met mijn vrouw overlegd en bekeken of ik met PSV tot overeenstemming zou komen. PSV werkte mee, ook gezien mijn aflopende contract en de intern voorhanden zijnde opvolger”, zegt Hofland in gesprek met de Limburger. Naar eigen zeggen belde hij vervolgens tien mensen om advies te vragen.

“Mensen uit de voetballerij die ook trainer zijn geworden, vrienden zonder verstand van voetbal maar die me als persoon goed kennen, en mijn vader, met wie ik sowieso veel spar”, vervolgt de oud-verdediger, die van iedereen het advies kreeg om bij Fortuna Sittard aan de slag te gaan. “Ja, en dat vond ik best wel erg. Ik wist niet of ik er klaar voor was om assistent te worden in het betaald voetbal, maar zij wel.”

“Ik had voor mezelf een bepaald pad uitgestippeld, net als toen ik speler was. Zo veel jaar bij PSV, binnen die club doorgroeien en dan op eigen benen. Nu komt alles een jaar of vier vroeger”, besluit Hofland. Vrijdagavond neemt hij het met Fortuna Sittard in Nijmegen op tegen NEC. Tijdens zijn eerste wedstrijd als assistent-trainer werd er in eigen huis met 1-1 gelijkgespeeld tegen SC Telstar.