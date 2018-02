Lozano drie duels geschorst en mist topper tegen Feyenoord

Hirving Lozano is door de tuchtcommissie van de KNVB voor vier wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart in het duel met sc Heerenveen (2-2), zo maakt de voetbalbond via officiële kanalen bekend. PSV kan zo in de komende drie wedstrijden niet beschikken over de Mexicaanse aanvaller.

In eerste instantie kreeg Lozano een schikkingsvoorstel van drie wedstrijden, maar daar gingen de Mexicaan en PSV niet mee akkoord. De aanklager betaald voetbal verhoogde de eis donderdagavond vervolgens naar vier wedstrijden onvoorwaardelijk, maar daar is de tuchtcommissie dus uiteindelijk niet volledig in meegegaan. De aanvaller heeft nu weliswaar een hogere straf gekregen, maar moet ook drie wedstrijden toekijken.

"De tuchtcommissie acht bewezen dat Lozano zich in deze wedstrijd schuldig heeft gemaakt aan het slaan van een tegenstander. Lozano maakte met zijn arm, met kracht een beweging naar achteren, waarbij tegenspeler Woudenberg in het gezicht is geraakt", meldt de KNVB op zijn website. Door de schorsing moet PSV zijn topscorer in de wedstrijden tegen Feyenoord, FC Utrecht en Willem II missen.

PSV kan nog in beroep gaan tegen deze schorsing, maar moet Lozano in ieder geval komende zondag missen in het uitduel met Feyenoord. De aanvaller kreeg eerder dit seizoen in het uitduel met sc Heerenveen ook een rode kaart en had zodoende nog een voorwaardelijke schorsing staan. Die uitsluiting treedt in ieder geval in werking, omdat hij een directe rode kaart ontving. Lozano krijgt de schorsing nu voor de slaande beweging jegens Lucas Woudenberg.

Bij PSV reageerde men donderdagavond tijdens de tuchtzaak al vervolgen over de 'tweemansactie' van scheidsrechter Dennis Higler en assistent Richard Polman en noemde de ingevulde verklaringen 'broddelwerk'. "Als spelers en clubs moeten wij eisen van de arbitrage dat scheidsrechters in bepaalde situaties hetzelfde besluit nemen. Anders komt een eerlijk competitieverloop in gevaar", werd directeur Peter Fossen geciteerd door De Telegraaf.