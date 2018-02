‘Ik ben boos op mezelf, omdat ik Bas Dost niet heb gewisseld'

Dankzij een 3-3 gelijkspel tegen FC Astana bereikte Sporting Portugal donderdagavond de volgende ronde van de Europa League. Bas Dost was al na drie minuten trefzeker en speelde negenting minuten mee tegen de ploeg uit Kazachstan, maar greep in het slot van het duel naar zijn linkerdijbeen. De spits was juist net teruggekeerd van een blessure.

Trainer Jorge Jesus baalde na afloop dan ook stevig dat hij zijn goalgetter niet eerder van het veld gehaald had. “Ik ben boos op mezelf, omdat ik Bas niet heb gewisseld. Ik had kunnen zien dat hij het einde van de wedstrijd niet zou halen, ik wist dat het gevaarlijk was om hem te laten staan, en toch heb ik het gedaan”, zei de oefenmeester in gesprek met verschillende Portugese media.

“Het doel was verder komen, dat hebben we gehaald. Maar de blessure van Dost is een smet op deze avond”, concludeerde Jesus. Dost kampte de voorbije weken met een spierblessure en moest daardoor de heenwedstrijd in Astana, die met 0-2 gewonnen werd, aan zich voorbij laten gaan. “Ik had hem in bescherming moeten nemen. Ik dacht alleen dat hij met invaller Rafael Leon voor veel gevaar zou kunnen zorgen. Laten we de diagnose maar afwachten.”