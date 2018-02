‘Tottenham stopt onderhandelingen met Alderweireld en werkt mee aan transfer'

Toby Alderweireld mag komende zomer voor de juiste prijs vertrekken bij Tottenham Hotspur, zo meldt The Times vrijdagochtend. The Spurs hebben de contractonderhandelingen na een uiterste poging stopgezet en zijn bereid om komende zomer mee te werken aan een vertrek van de ex-Ajacied.

Het huidige contract van Alderweireld loopt nog tot medio 2019, al heeft Tottenham Hotspur een optie om die verbintenis automatisch te verlengen. Indien die optie gelicht wordt, treedt er ook direct een afkoopclausule van dertig miljoen euro in werking. Dat betekent dat de Belgisch international in de zomer van 2019 én uiterlijk twee weken voor het einde van de zomerse transfermarkt, zoals de contractuele bepaling luidt, voor dertig miljoen euro van de Londenaren kan worden overgenomen.

The Spurs wilden het contract van de Belgische verdediger graag openbreken en die clausule schrappen. De eisen van Alderweireld zijn momenteel echter te gortig voor Tottenham Hotspur. De club bood in zijn ultieme poging om nog tot een overeenkomst te komen een weeksalaris van 110.000 pond, omgerekend 124.000 euro. Op dit moment verdient Alderweireld de helft en na het ondertekenen van zijn nieuwe contract zou hij bij de grootverdieners van de club gaan horen.

Alderweireld wilde naar verluidt een salaris van ruim 169.000 euro per week verdienen, maar dat gaat Tottenham dus te ver. Er zijn nu drie clubs in de race om de Belgische verdediger weg te kopen uit Londen: Chelsea, Manchester United en Real Madrid. Alderweireld kwam in de zomer van 2015 naar Tottenham Hotspur, dat hem voor zestien miljoen overnam van Atlético Madrid. Eerder speelde hij voor Southampton en Ajax.