Hateboer: ‘Ik ga mezelf niet Oranje in praten, we zien het wel’

Hans Hateboer maakt in dienst van Atalanta een stormachtige ontwikkeling door. De vleugelverdediger is sinds zijn komst van FC Groningen, een jaar geleden, een vaste basiskracht en stond ook donderdag weer negentig minuten tegen Borussia Dortmund (1-1) binnen de lijnen. Hateboer wil zelf niet zeggen dat hij in het Nederlands elftal thuishoort.

Marten de Roon sprak zich vorige week wel uit. "Wij laten met Atalanta zien goed te voetballen. Ook in Europa tegen dit soort grote ploegen”, vertelde de middenvelder na het eerste duel met Borussia Dortmund (3-2). “Ik hoop dat hij kijkt en dat ik een kans ga krijgen. Stiekem praten Hans Hateboer en ik al wel over een klein kansje bij het Nederlands elftal.”

Hateboer was donderdagavond echter duidelijk. "Ik ga mezelf niet het Nederlands elftal in praten”, vertelde de back in gesprek met FOX Sports. “Ik speel hier elke week en het is aan de bondscoach om te bepalen of het goed genoeg is. Ik doe mijn best en we zien het allemaal wel. Ik ben blij dat ik elke week speel en hoe het gaat.”

“Ik ben fysiek sterker geworden en heb meer loopvermogen gekregen”, vertelt Hateboer over zijn eigen ontwikkeling. “Ik ben een andere speler dan dat ik was bij FC Groningen. Het systeem past goed bij me en ik heb een mooie rol aan de rechterkant." Hateboer, 24 jaar, speelde donderdag alweer zijn 31e wedstrijd van het seizoen.