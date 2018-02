De Vries verdedigt flater tegen Zenit: ‘Het was een knuckle ball’

Celtic werd donderdagavond geëlimineerd in het toernooi om de Europa League. Het team van Brendan Rodgers had de eerste ontmoeting met Zenit Sint-Petersburg weliswaar met 1-0 gewonnen, maar het weerzien op Russische bodem verliep desastreus. Celtic keek binnen een half uur spelen tegen een 2-0 achterstand aan en verloor uiteindelijk met 3-0.

Branislav Ivanovic kopte al snel de 1-0 binnen en Daler Kuzyaev schoot van afstand de 2-0 achter Dorus de Vries, die ogenschijnlijk meer had kunnen doen en zich verkeek op de inzet. De kritiek op de routinier was niet mals. “Ik heb de beelden teruggezien. Het was een knuckle ball”, vertelde de Nederlander na afloop. “Dat is de naam ervoor.”

“Er zit geen spin aan de bal. Een paar voetballers hebben de capaciteit om zoiets te doen. De bal gaat naar mijn rechterkant en daarom zet ik een stap naar rechts. Maar vervolgens verandert de baan van het schot, op een paar meter afstand gaat hij naar links en dan is het voor een keeper heel moeilijk om je aan te passen.”

“Helaas gebeurde het in deze wedstrijd. Dat is zeer teleurstellend. Als zo’n knuckle ball niet van richting verandert, maake je kans. Dat is echter niet het geval als hij opeens de andere kant opgaat. We hadden onszelf een goede kans gegeven om door te gaan.” Aleksandr Kokorin maakte na rust het derde doelpunt voor Zenit.