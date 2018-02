Forse kritiek op Arsenal: ‘Hij is de meest overschatte voetballer ter wereld’

Arsenal plaatste zich donderdagavond voor de achtste finales van de Europa League, maar deed dat zeker niet in stijl. Een week na de 0-3 overwinning in het eerste duel met Östersunds verloor het team van manager Arsène Wenger voor eigen publiek: 1-2. De Zweden stonden binnen twintig minuten zelfs met 0-2 voor. Dankzij een doelpunt van Sead Kolasinac vlak na rust bleef Arsenal een grote blamage bespaard.

"In de eerste helft waren we niet gefocust. We hadden geen inspiratie om iets goeds met de bal te doen en defensief was het kwetsbaar", betreurde Wenger na afloop. "Het was teleurstellend, veel meer valt er niet aan toe te voegen. We reageerden goed op de achterstand en hebben de klus geklaard. Dat is het enige wat we van deze avond mee moeten nemen."

Wenger is van mening dat de omstandigheden rond de wedstrijd in het nadeel van Arsenal werkten. "Het is moeilijk om te bepalen of we dit duel onderschat hebben. Feit is wel dat we de heenwedstrijd al met 0-3 hadden gewonnen en dat ons zondag nog een belangrijke wedstrijd wacht”, verwees hij naar de bekerfinale tegen Manchester City. “Dat kan meegespeeld hebben. Iedereen ging ervan uit dat we dit duel even zouden winnen, maar zo werkt het niet. Als we zonder focus spelen, kunnen we van iedereen verliezen."

Jack Wilshere gaf na afloop toe dat Östersunds verdiend als winnaar van het veld stapte. “Zeker op basis van de eerste helft. We waren absoluut niet goed genoeg. Na rust waren we iets beter, maar eerlijk is eerlijk, het was nog steeds niet goed genoeg. We zijn door, we zullen zien wie we loten, maar nu ligt onze focus op de wedstrijd van zondag.”

Wilshere en Arsenal kregen na afloop forse kritiek van oud-voetballer Roy Keane. “We hebben dit zo vaak gezien bij Arsenal”, verzuchtte de Ier in de studio van ITV. “Geen goede instelling, geen energie, geen wil…Bij Nottingham Forest in de FA Cup gingen ze met dezelfde instelling het veld in en verloren ze. Je moet jezelf motiveren. Je hebt je trots en je moet het zelf ook willen, maar ook voor je collega’s en je familie.”

“Er zijn altijd excuses, maar het is allemaal onzin. Je wordt toch gek van die spelers. Kijk eens naar de ervaren spelers…Wilshere is je aanvoerder. Hij is, naar mijn mening, de meest overschatte voetballer ter wereld”, verzuchtte Keane.