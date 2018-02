PSV voelt zich gepiepeld: ‘Anders komt eerlijk competitieverloop in gevaar’

De aanklager betaald voetbal van de KNVB heeft donderdag de strafeis tegen Hirving Lozano verhoogd van drie naar vier wedstrijden onvoorwaardelijke schorsing. De uitspraak van de tuchtcommissie volgt vrijdagochtend om 10.00 uur. De Telegraaf schetst in zijn vrijdageditie de sfeer tijdens de tuchtzaak, donderdagavond in Zeist. Directieleden Peter Fossen en Marcel Brands zijn verbolgen over de vermeende willekeur in de Nederlandse scheidsrechterswereld, die PSV in hun ogen de kop kan kosten.

Lozano kreeg afgelopen zaterdag in het thuisduel met sc Heerenveen (2-2) direct rood van scheidsrechter Dennis Higler na een slaande beweging in de richting van tegenstander Lucas Woudenberg. Fossen noemde de ingevulde verklaringen van Higler en zijn assistent Richard Polman ’broddelwerk’. “Higler geeft na afloop duidelijk aan dat hij twijfelt, hij hapert bij zijn beslissing en heeft zo te zien geen goede zichtlijn op de situatie. Dan denk ik, be straight”, werd de directeur van PSV door het dagblad geciteerd.

“Als spelers en clubs moeten wij eisen van de arbitrage dat scheidsrechters in bepaalde situaties hetzelfde besluit nemen. Anders komt een eerlijk competitieverloop in gevaar.” PSV voelt zich gepiepeld ‘door een tweemansactie van Higler en assistent Polman’ en verder wees men erop dat de klap van Klaas-Jan Huntelaar jegens Bram van Polen, een vergelijkbare situatie een dag later tijdens PEC Zwolle - Ajax, alleen met een overtreding werd bestraft.

Een afwerende beweging van Reza Ghoochannejhad richting verdediger Nicolas Isimat-Mirin werd door Brands aangehaald. “Zie je, Isimat gaat niet liggen, maar blijft staan. Terwijl hij later ook bloed spuugt en daarna van het veld af moet door de scheidsrechter…”, fulmineerde de technisch manager.

Bij een schorsing mist Lozano zondag de topper tegen Feyenoord. Ook de wedstrijden tegen FC Utrecht, Willem II en VVV-Venlo gaan dan mogelijk aan zijn neus voorbij. PSV kan een dreigende schorsing voor Lozano niet uitstellen door tegen een negatieve uitspraak van de tuchtcommissie in beroep te gaan. Dat kan alleen als er niet direct rood getrokken is en de aanklager op basis van videobeelden een onderzoek heeft ingesteld.