Keeperszorgen bij Feyenoord in aanloop naar topper tegen PSV

De medische staf van Feyenoord bekijkt vandaag of Justin Bijlow komende zondag op de bank kan plaatsnemen tegen PSV, zo meldt De Telegraaf vrijdag. De doelman viel woensdagavond geblesseerd uit in het duel met Chelsea, in het kader van de UEFA Youth League.

Bijlow viel halverwege het duel van Feyenoord Onder-19 uit met een gekneusde rib. De keeper wilde aanvankelijk zelf niet onder de lat vandaan, maar de technische staf zag dat de talentvolle keeper pijn had en wilde niet dat hij onverantwoorde risico’s ging nemen.

Bijlow wil er alles aan doen om er tegen PSV weer bij te zijn. Hij is na het tijdelijke vertrek van Kenneth Vermeer naar Club Brugge de stand-in van Brad Jones. De twintigjarige sluitpost maakte eerder dit seizoen, in de thuiswedstrijd tegen FC Twente (2-1), zijn officiële debuut in de hoofdmacht.

Mocht Bijlow niet speelklaar geacht worden, dan neemt de een jaar jongere Ramon ten Hove zijn plaats op de bank in. Giovanni van Bronckhorst hoopt vandaag ook bekend te maken of hij Ridgeciano Haps en Jeremiah St. Juste weer kan opstellen tegen PSV.