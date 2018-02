Albert Rusnák staat voor absolute toptransfer

Sevilla heeft Paulo Henrique Ganso aangeboden bij Santos. De voormalig werkgever is bereid om de aanvallende middenvelder terug te halen, maar wel voor veel minder dan de vraagprijs van twaalf miljoen euro. (Marca)

De ex-speler van FC Groningen heeft zich bij Real Salt Lake in de kijker gespeeld van New York City FC.

De spelers van Cardiff City mogen dik elf miljoen euro verdelen als men directe promotie naar de Premier League afdwingt. Mocht dit via de play-offs gebeuren, dan bestaat de prijzenpot uit negen miljoen euro. (Diverse Britse tabloids)