Arsenal meldt zich met schaamrood op de kaken in volgende ronde

Arsenal heeft geen goede beurt gemaakt in de Europa League. Het elftal van Arsène Wenger wist zich in de zestiende finales weliswaar te ontdoen van het Zweedse Östersunds, maar leed donderdagavond op eigen veld wel een beschamende nederlaag: 1-2.

Wenger besloot na de 0-3 zege van vorige week in Zweden een veredeld B-elftal het veld op te sturen en dat kwam de Franse manager duur te staan. Arsenal werkte in een matig gevuld Emirates Stadium een bedroevende eerste helft af en verliet het veld uiteindelijk met het schaamrood op de kaken. Östersunds maakte vanaf het eerste fluitsignaal jacht op het doel van David Ospina en kreeg na 22 minuten voetballen uiteindelijk loon naar werken.

Hosam Aiesh werd aan de rechterkant van het veld weggestoken door Saman Ghoddos, waarna hij de bal via het been van verdediger Calum Chambers voorbij Ospina schoot. Nauwelijks bekomen van de schrik moest Arsenal amper zestig seconden later voor een tweede maal capituleren. Ken Sema legde Chambers in de luren met een fraaie voetbeweging, waarna hij met hard schot de verre hoek vond: 0-2.

Östersunds mocht daarmee hopen op een stunt, maar een doelpunt van Sead Kolasinac vlak na rust zorgde ervoor dat Arsenal al gauw iets meer lucht kreeg. De verdediger schoot van dichtbij binnen na een voorzet vanaf de rechterflank van Héctor Bellerín. Arsenal kreeg via onder anderen Kolasinac daarna enkele kansen op de gelijkmaker, maar speelde nooit groots en werd uiteindelijk met een striemend fluitconcert van het veld begeleid.