Milan verslaat Nederlands duo opnieuw en breidt uitstekende reeks uit

AC Milan heeft zich donderdagavond zoals verwacht voor de achtste finales van de Europa League geplaatst. Een week na de 0-3 overwinning op Ludogorets zegevierde het team van trainer Gennaro Gattuso ook in eigen huis over de Bulgaarse opponent: 1-0. Fabio Borini maakte het enige doelpunt in het San Siro. Het is voor de Noord-Italianen alweer de elfde officiële opeenvolgende wedstrijd zonder nederlaag.

Het aantal kansen in de eerste helft viel op een hand te tellen. Na twintig minuten brak Milan de ban. Na goed combinatievoetbal op het middenveld volgde een rappe aanval via Patrick Cutrone, waarna Borini de bal bij de tweede paal binnenjoeg. Ludogorets, met Virgil Misidjan in de basis en Jody Lukoki op de bank, speelde zeker geen slechte eerste helft, maar het vroege optimisme maakte door de 1-0 al snel plaats voor teleurstelling.

Milan ging na de pauze op zoek naar een tweede treffer en was daar na 53 minuten spelen ook heel dicht bij. Na voorbereidend werk van Borini kon de vrijstaande Cutrone de bal bij de tweede paal niet binnenwerken. Ludogorets had enkele malen uitzicht op de gelijkmaker, onder meer via Natanael, maar het team van Gattuso slaagde erin om de voordelige marge over de streep te trekken. Lukoki nam twintig minuten voor tijd de plek van Misidjan in.