Dortmund ontsnapt aan eliminatie door De Roon en Hateboer

Borussia Dortmund is donderdagavond ontsnapt aan eliminatie in het toernooi om de Europa League. Het team van Peter Stöger keek op bezoek bij Atalanta ruim zeventig minuten tegen een 1-0 achterstand aan, maar in de 83e minuut zorgde Marcel Schmelzer ervoor dat het duel in 1-1 eindigde. Dat was voor die Borussen voldoende, na de 3-2 overwinning in eigen huis. Marten de Roon en Hans Hateboer stonden in de basis; Robin Gosens bleef op de bank.

Atalanta had in de eerste helft alles wat Dortmund niet had: agressiviteit, gevaarlijker voor het doel en goed voetbal. De thuisploeg had slechts elf minuten nodig om het team van Stöger op achterstand te zetten. Na een corner van Alejandro Gómez was Mattia Caldara net iets eerder bij de bal dan Roman Bürki, waarna Toloi de bal in het doel werkte: 1-0.

In de 27e minuut leek de 2-0 op het scorebord te verschijnen. Bryan Cristante ontving de bal van Gómez en mikte vervolgens naast. Dortmund kwam niet verder dan een wegens buitenspel afgekeurd doelpunt van Mario Gotze en een inzet van André Schürrle. Dortmund ontsnapte in het eerste kwartier na rust tot tweemaal toe aan de 2-0. Gómez kwam net tekort om een inzet van Remo Freuler binnen te werken, terwijl Ömer Toprak nog net zijn voet kon zetten tegen de vrijwel zekere 2-0 van Caldara.

Stöger koos na een uur spelen voor de entree van Marco Reus, in plaats van Christian Pulisic, nadat hij in de rust al Jeremy Toljan had gewisseld, ten faveure van Schmelzer. Pas in de 74e minuut kwamen de bezoekers tot de eerste serieuze doelpoging in de tweede helft. Etrit Berisha keerde echter de inzet van Michy Batshuayi. Negen minuten later kreeg Atalanta op dramatische wijze de 1-1 om de oren. Berisha kreeg op het natte veld een schuiver van Reus niet onder controle, waarna Schmelzer profiteerde: 1-1. Hateboer voorkwam in de uiterste slotfase zelfs dat Schürrle de winnende treffer kon maken.