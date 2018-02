PEC verlengt proefperiode belofte: ‘De vergelijking met Thomas is voorbarig'

PEC Zwolle versterkte zich in 2013 met Ryan Thomas en dat is uiteindelijk een schot in de roos gebleken. De middenvelder uit Nieuw-Zeeland is door de jaren heen uitgegroeid tot een publiekslieveling en staat mogelijk aankomende zomer voor een vervolgstap in zijn carrière. De kans bestaat dat PEC zich binnenkort opnieuw zal versterken met een Nieuw-Zeelander.

De pas zeventienjarige Elijah Just was afgelopen maand immers op proef in Zwolle. Hij maakte in die periode zoveel indruk op de clubleiding dat besloten is zijn proefperiode te verlengen. "Hij heeft op ons in een maand tijd een dusdanige indruk gemaakt, dat we hem wat langer aan het werk wilden zien", licht technisch directeur Gerard Nijkamp toe in gesprek met de Stentor.

"Hij heeft kwaliteiten", vervolgt de beleidsbepaler over Just, net als Thomas afkomstig is uit de Nieuw-Zeelandse Olé Football Academy. "Elijah is vooral goed en betrouwbaar aan de bal en dat maakt hem misschien wel een typische PEC-speler. De vergelijking met Ryan is, los van het land en de academie waar hij vandaan komt, voorbarig."

Nijkamp weet nog niet of PEC een contract gaat aanbieden. Het Britse paspoort dat Thomas relatief goedkoop maakte vier jaar geleden, heeft Just niet. "Dat maakt Elijah misschien duurder, maar hoeft het voor ons niet lastiger te maken om hem te contracteren."