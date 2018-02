‘Als hij beter wil worden is Real Madrid de laatste stap die hij kan maken’

Neymar zou er volgens José María Gutiérrez, beter bekend als Guti, goed aan doen een transfer naar Real Madrid te overwegen. De Braziliaanse superster is pas sinds afgelopen zomer actief voor Paris Saint-Germain, maar de oud-middenvelder van de Koninklijke meent dat Neymar in Santiago Bernabéu een volgende stap kan zetten in zijn ontwikkeling.

Neymar maakte afgelopen zomer voor een recordbedrag van 222 miljoen euro de overstap van Barcelona naar PSG en heeft zich bij de Franse topclub onmiddellijk opgewerkt tot de sterspeler. "Als hij beter wil worden en nieuwe hoogtes wil bereiken, is Real Madrid de laatste stap die hij kan maken", vertelt Guti echter in gesprek met Cadena Ser.

Volgens de voormalig Spaans international biedt een transfer naar Real Madrid Neymar vooral de kans om zich te onderscheiden in Europa. "Hij speelde bij Barcelona al voor een grote club en doet dat bij PSG nu opnieuw, maar je wil hem graag zien schitteren in de Champions League", vervolgt Guti. "Alles wat hij op dit moment mist, kan hij bij Real Madrid krijgen."

Mocht Neymar naar Real Madrid verkassen, dan is het wel de vraag waar de linksbuiten zal komen te voetballen. Cristiano Ronaldo is op zijn positie immers onomstreden, stelt Guti. "Niemand is onomstreden, alleen Cristiano. Hij heeft het verdiend. Gareth Bale en Karim Benzema zijn geweldige spelers en erg belangrijk als zij op de top van hun kunnen zitten, maar Zinedine Zidane heeft al duidelijk gemaakt dat hij een goede selectie heeft en iedereen die zich bewijst zal spelen."