Barcelona weigerde eerdere terugkeer van verhuurde miskoop

Eintracht Frankfurt is naar verluidt geïnteresseerd in Nikola Kalinic. Struikelblok kan wel de transfersom van 35 miljoen euro die AC Milan voor de spits wil zien vormen. (Calciomercato)

Ondanks interesse van clubs als Juventus, Manchester City en Real Madrid mengt ook Borussia Dortmund zich in de strijd om Emre Can. De middenvelder na dit seizoen transfervrij vertrekken bij Liverpool. (Kicker)

Ellis Short is bereid om Sunderland gratis weg te geven, in plaats van 55 miljoen euro te verlangen. Klein detail: de club kan alleen kostenloos worden overgenomen als men de schuldenlast van 145 miljoen euro wil wegwerken. (BBC Sports)