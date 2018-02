Aanklager betaald voetbal eist langere schorsing voor Lozano

De aanklager betaald voetbal wil Hirving Lozano langer aan de kant hebben. Hij eiste donderdagavond een schorsing van vier duels voor de topscorer van PSV. Lozano verscheen voor de tuchtcommissie in Zeist omdat hij het niet eens was met een schikkingsvoorstel van drie duels schorsing.

Lozano werd zaterdag in het thuisduel met sc Heerenveen (2-2) van het veld gestuurd nadat hij tegenstander Lucas Woudenberg in het gezicht had geraakt. De eis van de aanklager is één wedstrijd meer dan in het schikkingsvoorstel dat Lozano eerder kreeg. De uitspraak van de tuchtcommissie volgt morgenochtend om tien uur. PSV speelt de komende wedstrijden tegen Feyenoord, FC Utrecht, Willem II en VVV-Venlo.

Lozano bleef bij zijn eerdere verklaring dat hij niet geslagen had, maar zich alleen los probeerde te rukken. Directielid Peter Fossen van PSV haalde hard uit naar scheidsrechter Dennis Higler. Een andere speler zou in zijn zichtlijn hebben gestaan en de arbiter zou de formulieren bij zijn verklaring verkeerd hebben ingevuld. "Het manipuleren van feiten", zo oordeelde Fossen, die van mening was dat Higler een warrige wedstrijd floot en een vergelijkbare ‘duw’ van Reza Ghoochannejhad jegens Nicolas Isimat-Mirin zonder kaart afdeed.

De aanklager bleef bij zijn eis. De eis van vier wedstrijden schorsing bestaat uit drie wedstrijden voor de slaande beweging en één wedstrijd voorwaardelijk die nog open stond van een eerdere rode kaart. Lozano kent een uitstekend debuutseizoen voor PSV. De afgelopen zomer van Pachuca overgekomen A-international is met dertien doelpunten de huidige topscorer in de Eredivisie.