Leipzig komt met de schrik vrij tegen Napoli; Dost belangrijk voor Sporting

RB Leipzig heeft zich donderdagavond met pijn en moeite geplaatst voor de achtste finales van de Europa League. De Duitsers verloren op eigen veld weliswaar met 0-2 van Napoli, maar mogen zich na de 1-3 zege van vorige week in Italië toch melden bij de laatste zestien. Bas Dost was tegelijkertijd met een doelpunt en een assist belangrijk voor Sporting Portugal, dat zich ontdeed van Astana, terwijl Lazio orde op zaken stelde tegen FCSB.

RB Leipzig - Napoli 0-2

Napoli incasseerde vorige week in het eigen San Paolo een 1-3 nederlaag en deed dat toen met een B-elftal. Trainer Maurizio Sarri besloot voor de return in Duitsland wel een beroep te doen op zijn sterspelers en dat pakte in de eerste helft goed uit voor de koploper van de Serie A. De Italianen waren de bovenliggende partij en gingen door een doelpunt van Piotr Zielinski verdiend rusten met een 0-1 voorsprong. De Poolse middenvelder kon van dichtbij scoren, nadat een schot van Lorenzo Insigne onvoldoende was verwerkt door doelman Péter Gulácsi. Napoli had daarmee zicht op een stunt, maar slaagde er lang niet in door te drukken. Toch wist Insigne vier minuten voor tijd de spanning volledig terug te brengen in de wedstrijd, door een voorzet van José María Callejón binnen te lopen. Napoli bracht Leipzig zo serieus aan het wankelen, maar wist zijn comeback uiteindelijk niet te voltooien.

Sporting Portugal - Astana 3-3

Sporting had na de 1-3 zege van vorige week weinig meer te vrezen voor de bezoekers uit Kazachstan, maar besloot het eigen publiek toch nog te vermaken. Bas Dost werd na drie minuten spelen op maat bediend door Bryan Ruiz, waarna de Oranje-international met het hoofd zijn eerste doelpunt in de Europa League dit seizoen wist te maken. Marin Tomasov zorgde op slag van rust nog wel voor de gelijkmaker, maar na de onderbreking namen de Portugezen razendsnel afstand van Astana. Bruno Fernandes verzorgde eerst de 2-1 met een heerlijke uithaal, waarna hij niet veel later op aangeven van Bost ook zijn tweede doelpunt van de avond wist te maken. Sporting leek de zege daarmee wel in de tas te hebben, maar doelpunten van Patrick Twumasi en Dmitri Shomko bezorgden Astana toch nog een verdienstelijk gelijkspel.





Lazio - FSCB 5-1

FCSB verraste vorige week nog door op eigen veld met 1-0 te winnen van een verzwakt Lazio, maar in Stadio Olimpico was er geen houden aan voor de Roemeense grootmacht. Onder anderen Stefan de Vrij en Ciro Immobile keerden bij de thuisploeg terug in de basiself, hetgeen voor het bezoek resulteerde in een kansloze exercitie. Immobile opende al vroeg de score met een schot in het dak van het doel, waarna Bastos tien minuten voor rust de voordelige marge voor Lazio verdubbelde met een kopbal uit een hoekschop. Immobile tekende daarna voor de 3-0 ruststand, door na een pass van Felipe Anderson raak te schieten in de verre hoek. Doelpunten van Anderson, opnieuw Immobile en Harlem Gnohéré bepaalden in de tweede helft de eindstand.