Steun voor verguisde Bale: ‘Heb niet het gevoel dat zijn krediet op is’

Gareth Bale is mogelijk bezig aan zijn laatste maanden in dienst van Real Madrid. Marca pakte donderdagmiddag uit met het verhaal dat de Spaanse grootmacht in de zomerse transferperiode zal overgaan tot verkoop van zijn recordaanwinst. Álvaro Arbeloa denkt echter dat Bale in de toekomst nog voldoende van waarde kan zijn voor de Koninklijke.

Real Madrid telde in de zomer van 2013 101 miljoen euro neer om Bale los te weken bij Tottenham Hotspur, maar de vleugelaanvaller heeft, mede door blessureleed, nooit helemaal aan de hoge verwachtingen weten te voldoen. Arbeloa speelde enkele seizoenen samen met Bale en veronderstelt dat de 28-jarige Welshman nog voldoende in petto heeft. "Ik zou hem niet verkopen. Ik heb niet het gevoel dat zijn krediet al op is of dat hij door een mindere periode gaat", wordt de oud-verdediger geciteerd door diverse Spaanse media.

Volgens Arbeloa, die tussen 2009 en 2016 actief was in Santiago Bernabéu en daarna nog kort speelde voor West Ham United, is het Real Madrid-trainer Zinédine Zidane er veel aan gelegen Bale weer aan het voetballen te krijgen. "Als ik hem was, zou ik proberen iedereen zich fijn te laten voelen en goed voor Bale te zorgen. Ik zou ervoor zorgen dat hij het seizoen goed eindigt, want iedereen is natuurlijk bekend met zijn blessurerijke verleden."